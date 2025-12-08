Швеция предлагает бесплатное проживание в лесном домике: есть только одно условие

Лесная хижина / © Фото из открытых источников

В шведском округе Сконе стартовала необычная туристическая инициатива: путешественники могут пожить бесплатно в лесном домике несколько дней. Главное условие – соблюдать тишину, ведь слишком громкие звуки приводят к прерыванию пребывания.

Об этом сообщает Travel and Tour World.

Для участия отобрали три пары претендентов из Дании, Германии и Великобритании. В общей сложности на конкурс поступило более 200 заявок из 30 стран.

"За эти дни в домике я почувствовала себя настолько спокойной и полной сил, что теперь хочу найти такое же место для себя и своей семьи", — делится опытом Йоханна Хольм из Германии.

Руководитель проекта Жозефина Нордгрен объясняет, что тишина и контакт с природой помогают восстановиться после стресса, улучшают концентрацию и сон, а также укрепляют психическое и физическое здоровье.

Visit Skåne отмечает, что инициатива демонстрирует, как современные путешествия могут быть спокойными и полезными для самочувствия, подчеркивая ценность тишины как ресурса для благосостояния и развития устойчивого туризма.

