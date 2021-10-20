Синоптики рассказали, какой будет погода на курортах Египта, Турции и других популярных странах

Синоптики рассказали, какой будет погода на курортах Египта, Турции и других популярных странах

На каких курортах туристам стоит ожидать много солнышка, тепла, а где — дожди и похолодание.

Синоптики рассказали о погоде на вторую половину октября на известных курортах. Так, на этой неделе в Египте на курортах Красного моря ожидается сухая погода. Ночью будет похолодание, а утром — туманы. Хотя на юге страны синоптики прогнозируют жару.

Об этом информируют местные издания.

Погода на известных курортах Египта

По прогнозам синоптиков, в курортных регионах Шарм-эль-Шейх и Хургада изменения погоду не будут ощутимыми. Однако туристов предупреждают о сильном ветре, поэтому возможные волны до 3 метров. По информации windy.com, температура воздуха в море у берегов Шарм-эль-Шейха составит 28 градусов, у пляжей Хургады — 27 градусов, в Марса-Аламе — 28 градусов тепла. К концу октября в Египте будет солнечно.

Также читайте Горнолыжные курорты в Украине уже распродали места на Новый год: для туристов придумывают условия на случай локдауна

Какой будет погода в Турции

В Турции на побережье Средиземного моря прогнозируют теплую, солнечную погоду. За благоприятных погодных условий турецкие отельеры решили продолжить туристический сезон 2021 до 10 ноября. У берегов Алании море в октябре прогреется до +26 градусов, в Анталии — до +25 градусов, в Мармарисе — до +24 градусов, в Бодруме — до +23 градусов, в Фетхие (Олюдениз) — +24 градусов. В конце месяца стоит ждать похолодание — +23 днем и +11 ночью. Также в последние дни октября предусматриваются дожди.

Погода на Кипре, Мадейре и ОАЭ

В октябре на Кипре вода в море прогреется до +25 градусов, в ОАЭ — до +32 градусов, на острове Мадейра (Поргугалия) в Атлантическом океане — до +24 градусов. Жаркое будет в ОАЭ — 33-36 градусов, а самое прохладное — на остров Мадейра (+ 24-26 градусов).

Тропическое лето в Мексике, Доминикане, на Мальдивах

В большинстве жарких курортных стран до октября ожидается комфортная погода. На Мальдивах температура воздуха днем 30-31 градус. Погода на курортах в Танзании — + 28-30 градусов днем, преимущественно ярко, без дождей. В Доминикане температура воздуха будет 30-32 градуса, однако возможны осадки. В Мексике на курорте Канкун стоит ожидать + 29-31 градус. Как отмечают синоптики, здесь могут периодически лить тропические ливни.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку