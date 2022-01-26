SkyUp анонсировал новые рейсы из украинского города в 11 стран: когда и куда можно дешево улететь

SkyUp анонсировал новые рейсы из украинского города в 11 стран: когда и куда можно дешево улететь

Рейсы будут осуществляться в Испанию, Грузию, Словакию, Болгарию, Грецию, Кипр, Чехию, Италию, Израиль, Черногорию и Албанию.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск новых маршрутов на лето-2022 из Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Харьков".

В маршрутную сеть вошли 13 регулярных направлений в 11 стран. Авиакомпания будет летать в Испанию, Грузию, Словакию, Болгарию, Грецию, Кипр, Чехию, Италию, Израиль, Черногорию и Албанию.

Новые летние направления из Харькова в Европу:

Барселона – с 29 апреля по вторникам и пятницам (от 2 873 гривен); Братислава – с 29 апреля по понедельникам и пятницам (от 1 740 гривен); Тиват – с 30 апреля по понедельникам, средам и субботам (от 3 355 гривен); Ларнака – с 1 мая по воскресеньям (от 2 222 гривен); Прага – с 5 мая каждый четверг и воскресенье (от 1 740 гривен); Бургас – с 7 мая по вторникам (от 1 882 гривен); Ираклион – с 19 мая каждый четверг и воскресенье (от 3 638 гривен); Батуми – с 20 мая по вторникам и пятницам (от 2 165 гривен); Корфу – с 28 мая по субботам (от 3 439 гривен); Салоники – с 28 мая по субботам (от 2 023 гривен) Тель-Авив – с 28 мая каждый четверг (от 1 782 гривен); Римини – с 1 июня каждую среду (от 2 731 гривны); Тирана – с 1 июня каждую среду (от 2 533 гривен).

В прессцентре аэропорта отмечают, стоимость указана за билет в одну сторону без багажа. Обычно самые дешевые билеты авиаперевозчика предполагают перевозку только ручной клади размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.

Напомним, ранее сообщалось, на фоне информации о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину три международных авиаперевозчика отказались от ночных стоянок в Киеве.

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