SkyUp запускает рейсы из Киева на Мадейру: когда это произойдет и какие условия въезда в Португалию

Рейсы будут выполняться каждую субботу в обоих направлениях.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 24 июля запускает рейсы из Киева в город Фуншал (Португалия), что на острове Мадейра.
Об этом сообщила пресс служба авиаперевозчика.
"С 24 июля SkyUp начинает выполнять прямые рейсы на Мадейру", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что для въезда на территорию острова гражданам Украины (за исключением детей, которым не исполнилось 12 лет) необходимо иметь:
- заполненную в период от 48 до 12 часов до посадки на самолет специальную форму;
- сертификат о вакцинации, если полный курс вакцинации завершен не менее чем за 14 дней до прибытия на остров или документ, удостоверяющий выздоровления после CОVID-19 в период до 90 дней до прибытия на остров и медицинское подтверждение о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в страну;
- туристам, которые планируют путешествие между островами Мадейра и Порто-Сана, также понадобится отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия в пункт назначения.
С 02.07.2021 г по возвращении из Португалии обязательно нужно делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".
Напомним, с 25 июня Германия открыла границы для вакцинированных украинцев, которые хотят въехать с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.