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Словакия упростила правила въезда для иностранцев: что изменилось

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Словакия упростила правила въезда для иностранцев: что изменилось

pixabay.com

С 4 февраля домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен.

Правительство Словакии приняло решение упростить правила пересечения границы для иностранцев. Новые правила действуют с 4 февраля.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, отныне по прибытии в Словакию лица, которые преодолели COVID -19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированы. является обязательным.

Как объясняют в пограничной службе Украины, упрощение правил въезда в Словакию произошло с учетом ранее принятого решения ЕС. Речь идет о том, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 теперь будут действительны для путешествий в течение девяти месяцев. Поэтому Словакия отменила список стран риска.

"Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или он прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию", — отметили в ГНСУ.

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