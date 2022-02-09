Словакия упростила правила въезда для иностранцев: что изменилось

С 4 февраля домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен.
Правительство Словакии приняло решение упростить правила пересечения границы для иностранцев. Новые правила действуют с 4 февраля.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Так, отныне по прибытии в Словакию лица, которые преодолели COVID -19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированы. является обязательным.
Как объясняют в пограничной службе Украины, упрощение правил въезда в Словакию произошло с учетом ранее принятого решения ЕС. Речь идет о том, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 теперь будут действительны для путешествий в течение девяти месяцев. Поэтому Словакия отменила список стран риска.
"Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию или он прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию", — отметили в ГНСУ.
Читайте также:
-
Остров Бали открывает свои границы для иностранных туристов: какие ограничения ждут путешественников
- Финляндия отменяет ограничения для туристов: как попасть в страну