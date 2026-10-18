Совет от ChatGPT обошёлся в 5000 долларов: какие ошибки туристов чаще всего опустошают кошелек

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Во время путешествий туристы нередкодопускают самые распространенные ошибки, которые могут ударить по их кошельку, а досадные неприятности случаются гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Даже самые опытные путешественники, привыкшие сравнивать цены на билеты, тщательно паковать чемоданы и тщательно составлять маршруты, иногда попадают в финансовые ловушки из-за обычного человеческого фактора.

Пользователи социальной сети Reddit поделились своими историями, которые обошлись им в кругленькую сумму.

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Как пренебрежение проверкой визовых правил портит отпуск и опустошает кошелек

Многие путешественники пренебрегают проверкой визовых правил. Подобная невнимательность едва не испортила поездку одному из пассажиров, который направлялся из Нидерландов в Панаму через Соединённые Штаты. Он просто не знал, что транзит через США требует прохождения иммиграционного контроля и наличия соответствующей визы. В результате ему пришлось на ходу менять планы — срочно искать прямой рейс и останавливаться в отеле, что обошлось ему в дополнительные 2270 долларов.

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Специалисты по авиаперевозкам отмечают, что информацию о въезде или транзите следует проверять исключительно на официальных сайтах ведомств или в проверенных туристических агентствах. Кроме того, важно помнить о загранпаспорте: его срок действия должен истекать не ранее чем через 3–6 месяцев после запланированного возвращения домой.

Чрезмерное доверие к ИИ

Модели искусственного интеллекта нередко ошибаются и могут вводить в заблуждение. Так, одна путешественница воспользовалась советом ChatGPT и купила билеты через сайт United Airlines, но впоследствии обнаружила, что такие же билеты стоят на 5000 долларов дешевле на сайте All Nippon Airways. В результате женщине удалось отменить первоначальное бронирование.

«Я чуть не переплатила 5000 долларов за билет в Индонезию. Я воспользовалась Chat GPT, чтобы сузить выбор лучших рейсов и маршрутов. Отмечу, что я самостоятельно проверяла цены на рейсы в Nippon Airlines. В любом случае, Chat посоветовал бронировать через United, чтобы получить баллы „FF“, вместо того, чтобы бронировать напрямую через Nippon. И знаете что? Друг, который путешествует со мной, увидел на сайте Nippon, что мой билет был на 5000 долларов дешевле, чем тот, который я оплатила в United. Хорошо, что я всегда бронирую билеты с возможностью возврата на более длительные рейсы», — говорится в посте путешественницы.

Путаница со временем

Путаница с датами, похожими названиями аэропортов или 12-часовым форматом времени (AM/PM) — распространённые ошибки, которые регулярно портят планы пассажирам. Например, одна из туристок прибыла в аэропорт Стокгольма в шесть вечера, но с удивлением узнала, что её самолёт взлетел ещё в шесть утра.

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Распространенные ошибки, которые регулярно портят планы пассажирам, — это путаница со временем / © iStock

Другой путешественник перепутал расписание морского транспорта на Сейшелах, из-за чего потерял время и был вынужден срочно нанять частную лодку за 700 долларов и заплатить ещё сотню долларов за такси.

Попытка «сэкономить» на билетах и жилье

Покупка билетов или бронирование жилья без возможности возврата средств — это всегда риск, ведь в случае изменения планов деньги просто «сгорят». К тому же слишком выгодные цены нередко оказываются ловушкой.

Например, один из пассажиров поддался соблазну дешевого билета Ryanair в «Осло», а уже после приземления выяснил, что аэропорт «Сандефьорд» расположен в 110 километрах от норвежской столицы Осло. Настоящая же неприятность ждала дальше: арендованный автомобиль подготовили в совершенно другом месте, куда ещё нужно было как-то добраться.

Ловушки мошенников

Как правило, для мошенников туристы — самая легкая добыча. Один из мужчин рассказал, что заплатил 111 долларов за две коробки лукума возле стамбульского Гранд-базара, в то время как другой отдал таксисту в Париже 200 евро, а ещё некоторые платили завышенные цены в заведениях, куда их заманили «зазывалы», выдававшие себя за гидов.

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«Меня заманили в магазин косметики в Бангкоке, и я вышла оттуда с несколькими сотнями на моей кредитной карте, которые потратила на разные средства», — поделилась своей историей ещё одна путешественница.

Рискованное поведение за рулем и незнание правил

Вождение за границей требует особой внимательности, ведь незнание местных правил, непривычное левостороннее движение или банальные оплошности на АЗС быстро опустошают кошелек. Например, в Исландии за превышение скорости пришлось заплатить 750 долларов штрафа.

Другой же путешественник по невнимательности заправил дизельный автомобиль бензином, после чего заплатил 700 долларов за услуги эвакуатора и промывку топливной системы. Кроме того, собираясь сесть за руль в другой стране, всегда стоит заранее проверить наличие международного водительского удостоверения.

Пропущенные рейсы

Из-за чрезмерной вежливости один из пассажиров опоздал на свой самолет прямо перед Рождеством: он постеснялся прервать длительную беседу с сотрудником парковки. В итоге, чтобы всё-таки вылететь, ему пришлось выложить 2000 долларов за единственное свободное место, которое оставалось в продаже.

Еще одна неприятная история произошла с молодоженами во время свадебного путешествия. Пара решила пропустить первый участок сложного маршрута из Бостона в Нью-Йорк и сесть на самолет сразу во втором аэропорту. Однако авиакомпания автоматически аннулировала весь билет, поскольку пассажиры не явились на первый рейс.

Потерянные вещи

Забытые в кармане кресла паспорта, оставленные в отеле кошельки или банальная рассеянность обычно обходятся очень дорого. Например, в Вене пассажир потерял свой проездной и заплатил 110 евро штрафа, а уже потом обнаружил, что тот всё это время лежал в его собственной одежде. Другому путешественнику повезло ещё меньше: в Японии он потерял железнодорожный билет JR Pass за 400 долларов, из-за чего был вынужден заново покупать билеты на каждую поездку.

«Потерял рюкзак при прохождении таможни, в котором было примерно 400 долларов наличными, iPad, мобильный телефон и т. д. Бежал, чтобы успеть на следующий рейс, и забыл, что достал его из более крупной сумки», — рассказал один из пользователей.

Отметим, что британцы нередко оставляют чаевые за границей лишь для того, чтобы избежать неловкости — 31% делают это ради спокойствия, хотя культурные нормы различаются. В США официантам дают 15–20% от счёта, а в Канаде действуют аналогичные правила, тогда какв других странах дополнительное вознаграждение может быть неуместным.

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