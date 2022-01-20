Стало известно, откуда в Украину приезжало больше всего туристов в 2021 году: список

Стало известно, откуда в Украину приезжало больше всего туристов в 2021 году: список

В целом в 2021 году Украину посетили на 26,3% больше туристов, чем в 2020 году.

Несмотря на пандемию COVID-19 и разные "мировые перипетии", люди в прошлом году активно посещали Украину. Так, за 2021 год украинскую границу пересекли 4,2 млн иностранцев.

Об этом в своем Facebook написала глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.

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По ее словам, в 2021 году в Украину приезжал 4 271 991 иностранец. Это на 26,3% больше, чем в "коронавирусном" 2020-м.

В частности, в топ-10 стран, откуда приезжали путешественники, вошли: Молдова (1054 тысяч туристов), Россия (519 тысяч), Польша (311 тысяч), Беларусь (273 тысяч), Румыния (264 тысяч), Турция (247 тысяч), Венгрия (227 тысяч), Германия (154 тысяч), Израиль (133 тысяч) и США (103 тысяч).

Большой спрос на посещение Украины проявили также Саудовская Аравия, Италия и Великобритания. Отсюда к нам прилетело по 56 тысяч туристов.

Глава Государственного агентства развития туризма отметила, что случались также и "одинокие" путешественники из Пуэрто-Рико, Сен-Пьер и Микелон, а также Макао.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. В частности, туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, отдыхая в Украине в течение 2021 года, тратили до 2220 долларов на человека. Это самый высокий показатель среди граждан других стран.

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