Стран, куда можно поехать, становится все больше: с 26 июля свои границы для украинцев открыли еще три страны ЕС

Стран, куда можно поехать, становится все больше: с 26 июля свои границы для украинцев открыли еще три страны ЕС

У каждой страны свои требования для въезда.

Европа открыта для путешественников. С 26 июля ограничения для украинских туристов отменили сразу три страны. Это Португалия, Швеция и Финляндия.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Финляндия, в частности, разрешает въезд полностью вакцинированным гражданам. Причем после второй дозы должно пройти минимум две недели. А вот в Швецию можно ехать не только с сертификатом о вакцинации, но и со свежим отрицательным ПЦР-тестом. В Португалию въезд разрешили пока только до 8 августа. Но в любой момент решение могут изменить.

Стоит отметить, что пускать к себе украинских путешественников в Европе начали после того, как Совет ЕС внес нашу страну в так называемую "зеленую" зону. Для нас уже открылись Франция, Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды. С 27 июля украинских туристов будет принимать и курортная Испания. У каждой страны свои требования для въезда — подробнее о них — на интерактивной карте мира от украинского МИД.

Напомним, ранее Эстония, Латвия и Литва открыли въезд украинцев для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС. С 17 июля для въезда всех украинских граждан открылась Дания, в том числе и туристов. Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19.

Новости мира: ограничения для украинских туристов отменила Португалия, Швеция и Финляндия

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