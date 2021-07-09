Таиланд вводит новые жесткие ограничения: что ждет украинских туристов

Карантин усиливают в девяти провинциях Таиланда.

В Таиланде вводят комендантский час и новые ограничения в "темно-красных зонах по COVID-19, в частности в Бангкоке и соседних провинциях, из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

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Так, среди ограничений закрытие ТЦ, введение комендантского часа в ряде провинций и перевод госслужащих и работников частного сектора на дистанционную работу, ограничение количества людей, которые могут собираться в одном месте, до пяти лиц, ограничение поездок между регионами

В частности, жилье будет запрещено покидать с 21:00 по 04:00, кроме случаев острой необходимости. Общественный транспорт тоже не будет курсировать с 21:00 по 3:00.

Карантин усиливают в таких провинциях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Ограничения вступают в силу с 12 июля.

В посольстве призывают украинцев избегать лишних поездок и любых скоплений людей. Также гражданам советуют оставаться дома во время комендантского часа (21:00-04:00) и посещать общественные заведения только в случае необходимости.

Как сообщалось, для украинцев, которые получили прививки двумя дозами китайской вакцины CoronaVac и сертификат о вакцинации, открыт ряд стран.

Напомним, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

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