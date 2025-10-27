Топ-10 стран для переезда в 2025 году: где мечтают жить люди

Туризм / © ТСН.ua

Эксперты компании 1st Move International составили рейтинг самых желанных стран мира для переезда, основываясь на анализе глобальных поисковых запросов Google. Исследование показало четкую картину приоритетов людей, планирующих изменить место жительства.

Об этом пишет Daily Mail.

Топ-10 стран, куда мечтают переехать

По данным анализа, Канада уже второй год занимает первое место среди 75 направлений, включенных в исследование. Страна получила 269 220 запросов о переезде в год, привлекая пользователей «захватывающими дух природными ландшафтами и высоким качеством жизни».

Рейтинг самых желанных стран для переезда выглядит так:

Канада (269 220 запросов) Австралия (207 900 запросов) — привлекает пляжами и «спокойным образом жизни». Ирландия (179 400 запросов) Новая Зеландия (177 700 запросов) Япония (172 880 запросов) Португалия (170 030 запросов) Коста-Рика (127 880 запросов) Испания (127 670 запросов) Нидерланды (127 100 запросов) Таиланд (126 960 запросов)

Британцы выбирают США

Любопытно, что для жителей Великобритании самым популярным направлением для переезда оказалась Америка, опередив ОАЭ и Австралию. Среди городов лидирует Нью-Йорк, который также имеет наибольшее количество запросов на переезд за последние два года, а также популярные Лос-Анджелес и Майами. Управляющий директор 1st Move International Майк Харви отметил, что в 2026 году большинство лидеров рейтинга сохранят свою привлекательность, однако появляется новая тенденция.

«Особенно интересна привлекательность небольших стран, ориентированных на современный образ жизни, таких как сохраняющаяся Кипр и Новая Зеландия. Эти направления предлагают более размеренный темп жизни, не жертвуя при этом возможностями, которые становятся все более важными для переездов в последние несколько лет», — отметил Майк Харви.

Эксперт добавил, что Канада продолжает показывать стабильно высокие результаты и не показывает признаков замедления популярности.

