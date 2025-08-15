Тревел-блогер назвал лучшую страну в Европе для бюджетного отдыха

Туризм / © ТСН.ua

Туристы часто сталкиваются с дилеммой: как найти идеальное место для отдыха в Европе, не потратив при этом целое состояние. По мнению туристического блоггера @muzzabroad, Северная Македония является «лучшей скрытой жемчужиной Европы», которая способна «переосмыслить» представление о бюджетных путешествиях.

Об этом пишет Mirror.

Эта небольшая страна в Юго-Восточной Европе граничит с популярными туристическими направлениями. Например Греция и Албания, но предлагает ту же солнечную погоду и красоту без толпы и заоблачных цен. По словам блоггера, Северная Македония является одной из самых «дешевых стран», которую он когда-либо посещал. Здесь можно позволить себе качественный обед на двоих всего за £21, а пинта пива будет стоить менее £2, что делает ее доступнее даже некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Северная Македония поражает невероятными пейзажами. Блогер сравнил ее с «Таиландом, но с европейским шармом», благодаря кристально чистым озерам, например Матка и Охридское. Озеро Матка, расположенное недалеко от столицы Скопье, поражает комбинацией воды, лесов и скал, что захватывает путешественников.

В самом Скопье туристы могут погрузиться в богатую историю и культуру, посетив Старый базар, история которого уходит в XII век, или прогулявшись по Каменному мосту османской эпохи.

Положительные отзывы других посетивших страну туристов лишь подтверждают ее статус. Они увлеченно отмечают доброжелательность местных жителей, вкусную кухню и потрясающую природу. Итак, если вы ищете новые впечатления по разумной цене, Северная Македония может стать идеальным выбором для вашего следующего отдыха.

