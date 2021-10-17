Турция упростит визовые требования для медицинских туристов: что изменится

Анкара обещает предоставлять визы медицинским туристам в течение 48 часов.
Турция ускорит выдачу виз для медицинских туристов — людей, которые получили назначения на прием к врачу в медучреждениях страны.
Об этом информирует Türk Time.
Анкара обещает предоставлять визы медицинским туристам в течение 48 часов. Для получения документов необходимо показать назначения через Ассоциацию экспортеров услуг (HIB).
"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое предназначение через HIB, он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", — отметил министр иностранных дел Явуз Селим Киран.
По его словам, Турция в основном принимает пациентов для лечения из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
"Мы стремимся увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеем, до 3 млрд до 2023 года", — добавил заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.
Отметим, что в 2020 году услугами медицинского туризма в Турции воспользовались 1,3 млн человек.
Въезд в Турцию: условия
Турция продлили до конца года требование обязательного тестирования или вакцинации для иностранных туристов. Об этом сообщает avianews.com.
Для въезда в страну необходимо получить:
- Сертификат о вакцинации от COVID-19. Со дня введения второй дозы должно пройти не менее 2 недели.
- Если COVID-сертификат отсутствует, нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда, тест на антиген или справка о выздоровлении от COVID-19.
- От этих требований освобождены дети до 12 лет.
Напомним, что Англия и Германии изменили правила въезда для вакцинированных украинцев.