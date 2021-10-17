Турция упростит визовые требования для медицинских туристов: что изменится

Турция упростит визовые требования для медицинских туристов: что изменится

Анкара обещает предоставлять визы медицинским туристам в течение 48 часов.

Турция ускорит выдачу виз для медицинских туристов — людей, которые получили назначения на прием к врачу в медучреждениях страны.

Об этом информирует Türk Time.

Анкара обещает предоставлять визы медицинским туристам в течение 48 часов. Для получения документов необходимо показать назначения через Ассоциацию экспортеров услуг (HIB).

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"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое предназначение через HIB, он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", — отметил министр иностранных дел Явуз Селим Киран.

По его словам, Турция в основном принимает пациентов для лечения из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Мы стремимся увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеем, до 3 млрд до 2023 года", — добавил заместитель министра торговли Мустафа Тузджу.

Отметим, что в 2020 году услугами медицинского туризма в Турции воспользовались 1,3 млн человек.

Въезд в Турцию: условия

Турция продлили до конца года требование обязательного тестирования или вакцинации для иностранных туристов. Об этом сообщает avianews.com.

Для въезда в страну необходимо получить:

Сертификат о вакцинации от COVID-19. Со дня введения второй дозы должно пройти не менее 2 недели.

Если COVID-сертификат отсутствует, нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда, тест на антиген или справка о выздоровлении от COVID-19.

От этих требований освобождены дети до 12 лет.

Напомним, что Англия и Германии изменили правила въезда для вакцинированных украинцев.

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