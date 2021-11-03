Страна расположена на более чем 200 островах и не на каждом есть медики и больницы.

Летом 2021 года Греция была в пятерке туристических маршрутов, куда ехали на отдых украинцы. Эта солнечная страна привлекает туристов живописной природой, теплым морем, богатой историей, фирменной архитектурой, вкусной кухней и спокойной атмосферой праздника.

Во времена пандемии Греция одной из первых в Европе открыла границы украинцам. Об этом пишет УНИАН.

Туристический сезон в Греции

Греция – разнообразная страна, а потому ездить туда туристам можно круглый год, подбирая наиболее оптимальный формат отдыха.

Высокий пляжный сезон в Греции продолжается с мая по сентябрь, но в этот период там слишком жарко. Для морского отдыха при более умеренных температурах лучше выбирать октябрь-ноябрь и март-апрель.

В конце концов, в Греции можно найти места, где можно приятно и полезно провести время в любое время года. С ноября по март здесь активно работают горнолыжные курорты. Для экскурсионных поездок с целью ознакомления со здешними достопримечательностями истории и культуры лучше подходит прохладный период, чем летняя жара.

К тому же приятно вырваться из холодной украинской зимы туда, где температуры даже в декабре-феврале редко опускаются ниже 10 градусов тепла.

Условия и правила въезда

В разгар туристического сезона чартерные рейсы в Грецию организуют туроператоры, но в Афины или Салоники из Украины можно добраться и обычным авиарессом, в том числе и от бюджетных авиакомпаний. Внутри страны лучше всего пользоваться внутренними авиарейсами крупнейшей греческой авиакомпании Aegean Airlines или морем – паромным сообщением.

В условиях пандемии COVID-19, чтобы попасть на территорию Греции, гражданам Украины необходимо выполнить одно из условий (это касается внутреннего перемещения между островами):

предоставить сертификат вакцинации против COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm и другие) в печатной или цифровой форме, в частности в приложении "Дія" с QR-кодом;

предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия на пункт пропуска в Греции;

предоставить отрицательный результат теста на антиген (быстрый тест), который необходимо сделать не раньше чем за 48 часов до прибытия;

предоставить справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, и действующей в течение 180 дней после него.

При въезде на территорию Греции возможно тестирование отдельных путешественников по методу случайного отбора. В случае положительного результата придется отбыть 14-дневную самоизоляцию в одной из специальных гостиниц (проживание – за счет государства Греция).

Такие требования распространяются также на детей в возрасте от 12 лет.

Для поездки в Грецию необходимо также заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Конечно, путешественникам для безвизового въезда требуется действующий биометрический загранпаспорт и полис медицинского страхования на весь срок пребывания в стране, покрывающий расходы на лечение коронавируса.

Особенности греческой медицины

Особенностью Греции является то, что страна расположена на островах (их более 200) и не на каждом острове есть медики и больницы. Чтобы доставить человека в клинику, нужно воспользоваться паромом, который ходит по графику.

В случае критической ситуации в результате аварии или несчастного случая можно вызвать помощь по телефону 166, тогда на место происшествия отправят сановацию. Если же ЧП не слишком серьезное, то по этому номеру предоставят рекомендации, как поступить, и попросят подождать.

В страховой компании ИНГО привели пример клиентки, повредившей ногу в Греции. У женщины было подозрение на перелом, но греческие медики отказали в оказании экстренной помощи. Они объяснили это тем, что паром отошел, а причин для вызова скорой помощи нет. Пострадавшей предложили прикладывать холод к поврежденной ноге и купить обезболивающее в местной аптеке. Кстати, они есть на каждом острове, а фармацевты здесь говорят не только на греческом, но и на английском, французском и русском языках.

Благодаря заключенному страховому соглашению с компанией ИНГО потерпевшая женщина смогла воспользоваться услугами частной скорой помощи. Женщину оперативно доставили в медучреждение и прооперировали.

Без качественного страхового полиса только за вызов частной "скорой" туристке пришлось бы заплатить примерно 250 евро. А если бы несчастье случилось на отдаленном острове, откуда необходима транспортировка по катеру, то такая услуга обошлась бы от 450 евро.

Из-за "островной особенности" в Греции популярна услуга "консультация в вайбере". С помощью смартфона врачу направляют жалобы на самочувствие, после чего он, уточнив симптоматику, может поставить диагноз, назначить лечение и даже сбросить рецепт.

Греческие медики неохотно направляются на лабораторные анализы, иногда приходится буквально выпрашивать у них дополнительные медицинские обследования.

Туристы, которые были пациентами греческих клиник, жалуются на их неаккуратность и отсутствие сервиса. В государственных медицинских учреждениях часто бывает грязно, а врачи могут курить прямо в кабинетах, под которыми обязательно будут очереди. Пациенты делятся по приоритетности:

критическая ситуация;

люди, которые могут подождать;

незначительная симптоматика.

В частных клиниках, разумеется, врачи внимательнее, а сами медицинские учреждения работают круглосуточно. Однако они расположены на больших островах. Цены случаются разные, но в среднем – от 55 евро за консультацию. Визит к стоматологу обойдется примерно в 70 евро.

Лучшая медицинская инфраструктура обустроена в Афинах и на острове Крит, а также в регионах Ахея, Салоники и Халкидики.

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