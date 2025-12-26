Туристка после 80 круизов назвала лучшие направления для путешествий

Круизный лайнер / © Associated Press

79-летняя жительница Великобритании Энн Лидли, совершившая около 80 круизных путешествий, поделилась своими любимыми местами в мире и советами для тех, кто планирует отправиться в круиз наедине.

Об этом пишет Unilad.

В канун своего 80-летия она призналась, что именно путешествия помогли ей пережить сложный период после личной потери.

Энн родом из города Уитби. Большую часть жизни она путешествовала вместе со своим мужем Джимом, однако после его смерти решила не отказываться от мечты познавать мир. По ее словам, первоначально мнение о самостоятельных поездках казалось слишком болезненным.

«Когда Джим умер, я была разбита горем. Мы всегда все делали вместе, особенно путешествовали. Мне казалось, что эта часть моей жизни завершилась», – вспоминает Энн.

Со временем она осознала, что муж хотел бы, чтобы она продолжала жить полноценно и открывать новые места.

После десятков круизов женщина определила свое любимое направление. По словам Энн, больше всего ее ошеломили Гавайи. Она отмечает, что была очарована красотой островов, гостеприимством местных жителей и разнообразием кухни.

Впрочем, не только Гавайи оставили яркие воспоминания. Энн также с теплотой вспоминает Карибские острова, куда впервые отправилась сама. По ее словам, именно там она впервые чувствовала себя абсолютно комфортно во время одиночного путешествия.

Помимо любимых направлений, Энн поделилась практическими советами для тех, кто планирует путешествовать на круизном лайнере наедине. Она советует не избегать совместных ужинов, ведь общие столы помогают легко познакомиться с новыми людьми. По ее словам, некоторые знакомства переросли в дружбу вне круизов.

Энн сказала: «Совместные столы – прекрасный способ познакомиться с людьми, и некоторые из моих лучших разговоров состоялись именно за ужином. Я даже нашла друзей за пределами круизного лайнера, и я регулярно навещаю их после своих путешествий».

Также женщина рекомендует участвовать в организованных экскурсиях, называя их безопасным и удобным способом осмотра достопримечательностей. Кроме того, такие поездки снимают стресс и позволяют найти компанию.

Выбор каюты, по словам Энн, имеет большое значение: «Я предпочитаю каюты с окном, чтобы с утра сразу видеть море. Это очень важно, когда путешествуешь наедине».

Среди простых, но важных советов — взять с собой бумажную книгу. Это помогает приятно провести время и избежать дополнительных затрат на Интернет. В конце Энн отмечает: открытость к общению – ключ к ярким впечатлениям, ведь даже короткий разговор или улыбка могут стать началом новой дружбы.

