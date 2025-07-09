Туристов предупреждают о самых распространенных мошеннических схемах за границей / © pixabay.com

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Испанией распространяется немало мошеннических схем, особенно нацеленных на туристов. В основном аферисты пользуются их незнанием местного языка и культуры.

Об этом пишет Express.

Чаще мошенники пытаются «развести» туристов, предлагая якобы бесплатные букеты цветов (особенно розмарина) или «гадание по руке» (хиромантию). Пользователи соцсети Reddit советуют полностью игнорировать:

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«Избегайте, как чумы, любого, кто пытается вручить вам цветы, букеты розмарина или одержимый хиромантией. Даже не обращайте на них внимания». То, что поначалу может показаться щедрым предложением бесплатных цветов, часто сопровождается ожиданием оплаты после того, как турист примет их. Хотя нет никакого обязательства платить, туристы могут чувствовать себя вынужденными это сделать, а стоимость зависит от мошенника».

Кроме этого, путешественникам настоятельно рекомендуют внимательно следить за своими вещами. Особенно в людных местах, ведь Испания известна большим количеством карманных краж. В частности, бульвар Лас-Рамбла в Барселоне считается одним из худших в Европе по этому виду преступности.

Напомним, расходы на трансфер, отели, питание и развлечения всегда являются значительной частью путешествия. Однако на популярных курортах туристы часто сталкиваются с мошенниками, которые ориентированы только на одно — обогатиться за счет отдыхающих.