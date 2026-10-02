«Туристы, убирайтесь прочь»: путешественники назвали популярные города, где им были не рады

В каких городах туристам не рады / © Unsplash

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Путешественники активно делятся собственным опытом путешествий в разные уголки мира и называют города, где столкнулись с наименее приветливым приемом. Главными причинами дискомфорта туристы называют грубость местных, неприязнь обслуживающего персонала и общую враждебность в переполненных людьми локациях.

Об этом рассказывает Daily Mail.

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В каких странах и городах туристов «шлют» домой

Горячая дискуссия развернулась после того, как один из пользователей задал провокационный вопрос: «В каком городе вы чувствовали себя нежелательным гостем как турист?»

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Одним из наиболее часто упоминавшихся направлений стала Барселона. Город может встретить вас открытой враждой, баннерами и граффити с надписями, чтобы туристы убирались прочь.

В Сети начали горячо обсуждать жителей Барселоны, которые не хотят, чтобы к ним приезжали туристы.

«Я бы сказал, что все зависит от того, куда вы едете. Но я думаю, что отчасти это то, что многие местные жители просто антисоциальны. В Барселоне они неприветливы к туристам, но, кажется, и друг к другу», — написал пользователь.

Другие пользователи отметили, что такая категоричность преувеличена, несмотря на то, что в городе действительно были протесты против туристов, к кому-то местные относились адекватно.

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«Надписи типа „туристы, убирайтесь прочь“ действительно огорчают, но во время всех моих визитов в Барселону местные жители всегда были исключительно приветливыми и дружелюбными — никаких проблем с ними у меня не возникало».

Среди городов, которые могут отнестись к туристам не с наибольшей дружелюбностью, оказался и Париж. Люди пишут, что парижане часто бывают грубыми и высокомерными к туристам. Даже если говорить с ними на французском, дружелюбного отношения ожидать не стоит.

В то же время многие заверили, что не имели негативного опыта общения с французами.

«У меня остались только прекрасные впечатления от Франции, если не считать одного грубого человека. Но, согласитесь, это почти как выиграть в „международное туристическое бинго“. Большинство французов, с которыми я общался в Париже и других местах, оказались очень милыми людьми», — рассказал один из пользователей.

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Настоящей неожиданностью стало то, что в список неприветливых городов, по мнению туристов, попал Киото.

«В Киото вы можете чувствовать себя очень нежелательным, в отличие от остальной части Японии», — заметил один из путешественников.

«Я говорю на японском языке и считаю, что как только люди понимают, что со мной будет легко иметь дело, я обычно получаю отличное обслуживание. Но люди в Киото могут быть достаточно морозными. Ничего страшного, я делаю свое дело и ухожу, и это все равно редко бывает приятным», — поделился пользователь.

«В Киото есть культура сдержанности», — написал еще один пользователь.

«Киото был первым городом, который я посетил, где можно было почувствовать недовольство местных жителей. Я был свидетелем многочисленных проверок и агрессивной езды автомобилей по улице, наполненной туристами. Хотя я их, честно говоря, не виню», — пишет еще один турист.

Многие туристы, которые были в Японии, пишут, что причиной такого поведения является поведение самих туристов, которое раздражает японцев. Но печальный опыт постиг не всех путешественников:

«Когда мы с партнером посещали Киото, пошли на местный концерт и подружились с семьей, которая пригласила нас на ужин! Местные жители показались нам приветливыми и готовыми помочь, особенно в небольших ресторанах, где мы были единственными туристами», — вспоминает один из туристов.

Среди других уголков планеты с прохладным приемом упоминают Гавайи. Также под критику попала Филадельфия в США.

Кроме того, люди поделились местами, где их встретили с улыбкой и теплом. В рейтинге оказались Токио (Япония), Греция и Сальвадор в Бразилии.

Путешествия: последние новости

Напомним, каждый год туристы бросают в фонтан Треви в Риме около 1,5 миллиона евро, а это ориентировочно 3000 евро в день. Дважды в неделю работники осушают фонтан и собирают монеты с помощью специального оборудования.

Все эти деньги город передает католической благотворительной организации Caritas, которая направляет их на помощь малоимущим, бездомным, социальные столовые и проекты вроде социального супермаркета Caritas Emporium.

Сегодня в Риме начали строго ограничивать туризм, и со 2 февраля 2026 года проход к фонтану стал платным и стоит 2 евро. Это связано с миллионным потоком туристов в Рим.

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