Туристы замерли от ужаса: со скалы внезапно посыпались огромные валуны

Обвал скал в Китае

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Сотни посетителей популярной туристической локации были вынуждены убегать и спасать собственные жизни, когда огромные камни посыпались со скалы. Камни падали в реку прямо перед толпой. Все случилось утром 30 июля в знаменитом ущелье Прыгающего Тигра в городе Шангри-Ла, в провинции Юньнань, Китай.

Об этом пишет Daily Star.

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Вблизи смотровой площадки с туристами произошел мощный оползень

Огромные валуны сдвинулись с высоких скал двумя волнами. Они подняли облако пыли над каньоном. По словам очевидцев, земля под ногами сильно тряслась, а камни с силой врезались в воду, пока работники комплекса отчаянно пытались эвакуировать людей.

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Одна из туристок, Ван, рассказала, что сначала заметила небольшой сдвиг вдали. Но уже через несколько минут, когда она подошла к лучшей локации для фото, персонал начал экстренно выводить людей:

«Мы не успели сделать и нескольких шагов, как услышали очень громкий звук, и персонал начал свистеть».

Другой очевидец, Ли, наблюдавший за событиями с противоположной стороны, вспоминает:

«Я почувствовал, как трясется земля. Звук камней, падающих в воду, был особенно громким».

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Людей охватила сильная паника, когда началась вторая, еще более мощная волна падающих камней. Основной удар пришелся менее чем в метре от входа в экскурсионную зону — прямо рядом с площадкой, где по разным оценкам находилось от 100 до 200 человек.

Официальные лица сообщили, что обрушение произошло в незаселенной зоне за пределами основной туристической территории. Ключевые тропы и постройки остались невредимыми, о пострадавших также не сообщалось.

Впрочем, длительные ночные дожди лишь усугубили ситуацию, ведь размыли склоны вдоль маршрутов и повысили риски новых обвалов.

Администрация ущелья приняла решение полностью закрыть объект для посетителей. О сроках восстановления туристической локации сообщат позже. Местные метеорологи уже присвоили региону третий — повышенный уровень геологической опасности из-за прогнозируемых ливней.

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На ЧАЭС может обрушиться саркофаг

Напомним, объект «Укрытие» на Чернобыльской АЭС оказался под угрозой обрушения после атаки российского дрона. По словам ядерного эксперта Greenpeace Шона Берни, возможное разрушение саркофага будет означать потерю контроля за радиоактивностью на станции.

Из-за отверстия от взрыва и пожара Новый безопасный конфайнмент утратил герметичность, и система отрицательного давления больше не может полноценно сдерживать выход радиации наружу.

Эксперт отмечает, что в случае обрушения радиоактивная пыль поднимется внутри конфайнмента и приведет к масштабному локальному загрязнению ЧАЭС. Это сделает выполнение любых работ на территории станции очень сложным. Разрушение саркофага заставит пересматривать планы по ликвидации последствий аварии с нуля, сведя на нет почти 40 лет усилий.

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