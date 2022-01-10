Туризм начал восстанавливаться: в "Борисполе" назвали самые популярные авиамаршруты украинцев в 2021 году

Туризм начал восстанавливаться: в "Борисполе" назвали самые популярные авиамаршруты украинцев в 2021 году

Пассажиропоток в "Борисполе" по сравнению с 2020 годом восстановился на 83%.

Международным аэропортом "Борисполь" в течение 2021 года воспользовалось 9,4 млн пассажиров. Больше всего туристы летали в Турцию и Египет.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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По данным аэропорта, пассажиропоток "Борисполя" за год увеличился на 4,2 млн пассажиров, что достигает 62% от уровня докризисного 2019 года. За 2021 год аэропорт принял и отправил 75 854 рейса (из них 64 507 – международных и 11 347 – внутренних), что составляет 68,5% от показателей 2019 года.

Больше всего туристов в прошлом году было в Турцию – 24% и Египет – 18%. В десятку направлений с крупнейшим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса.

По словам генерального директора аэропорта Борисполь Алексея Дубревского, в 2021 году пассажиропоток аэропорта по сравнению с 2020 годом возобновился на 83%.

"Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями. Несмотря на активизацию штамма "Омикрон", заставившего ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022 год периодом восстановления авиационного рынка... Сегодня 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений – 12 новых", — сказал Дубревский.

Кроме того, выросли и объемы обслуживаемого груза, которые в 2021 году достигли рекордных за последние четыре года 45 675 тонн. Объемы почты составили 6828 тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года.

В декабре 2021 года объемы пассажиропотока аэропорта составили 707 500 пассажиров, было обслужено 6 263 рейсов, 5 399 т. груза и 644 т почты.

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