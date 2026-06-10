У украинских беженцев могут отбирать детей: условия и как этого не допустить

У украинцев могут изымать детей / © Unsplash

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В странах ЕС у украинцев могут изымать детей. Все потому, что украинские беженцы оказываются не готовы к другим правилам и традициям воспитания детей за границей. При каких условиях могут изъять ребенка за границей, — рассказываем дальше.

Этим поделились Relocate.to.

За что могут изъять ребенка за границей

Украинские семьи, которые переезжают в ЕС, должны быть готовы адаптироваться не только к местному языку, традициям и законам, но и к правилам воспитания детей. За определенное «привычное» поведение в Украине в ЕС у вас могут отобрать ребенка.

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Если социальные службы, врачи, воспитатели, соседи или другие люди видят признаки насилия в отношении вашего ребенка, запущенности или риска, они имеют право сообщить в полицию. У вас могут отобрать ребенка за все эти риски.

Проблема изъятия детей у украинских семей в ЕС приобретает масштабы, и нередко становится громкой темой общественного внимания. К примеру, в Италии с начала полномасштабной войны в Украине изъято 43 ребенка у украинских беженцев. Только 18 из них удалось вернуть родителям, опекунам или родственникам. А некоторых детей пристроили в итальянские семьи.

Особенно громким стал случай беженки из Сум, которая пытается вернуть дочь через суды. Матери до сих пор не восстановили родительские права после отмены решения об усыновлении ребенка.

Социальные службы в ЕС не забирают ребенка из-за крика в магазине или одного опоздания в школу. Однако они могут инициировать проверку, если сигналы насчет вашего ребенка повторяются от воспитателей или соседей. Если ситуация в семье будет считаться опасной, ребенка заберут.

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Социальные службы вмешиваются, когда есть подозрения, что в семье происходит что-то нехорошее и ребенок может быть в опасности. Европейский подход — превентивный. Они могут проверить условия проживания ребенка дома, пообщаться с учителями, соседями и другими людьми о вас.

Изъятие ребенка является крайней мерой. Ребенка могут отобрать за следующие нарушения:

отсутствие ухода за ним;

оставление ребенка без присмотра;

небрежное отношение;

жестокость и избиение;

регулярное прогулы школы;

игнорирование медицинских нужд;

постоянные громкие конфликты дома.

Наиболее в Украине и ЕС отличается отношение к физическим наказаниям. Если вы ударите ребенка на глазах других людей, они могут вызвать полицию и ребенка у вас заберут. Во многих странах ЕС любое физическое наказание ребенка запрещено.

Самые суровые наказания за насилие в отношении ребенка в Германии. Среди основных причин, почему соцслужбы в ЕС могут вмешаться, регулярные опоздания или прогуливание школы, оставление ребенка без присмотра в потенциально опасных ситуациях, синяки и ожоги у ребенка, неудовлетворительные бытовые условия и постоянные крики из квартиры.

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Украинским родителям в ЕС стоит изучить местные законы, не применять к детям физическое и психологическое насилие и держать полный контакт с учебными заведениями — сообщать о болезнях, причинах пропусков школы.

Что делать, если соцслужбы в ЕС хотят забрать у вас ребенка

Если европейские социальные службы пришли к вам с проверкой и хотят забрать у вас ребенка, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Не подписывайте документы без адвоката и переводчика. Немедленно уведомите посольство или консульство Украины в вашем регионе об инциденте. Не игнорируйте коммуникацию — открыто говорите с представителями соцслужб. Покажите готовность к диалогу, продемонстрируйте надлежащие условия проживания, предоставьте справки от врачей и школы. Обратитесь к юристу по семейному праву, украинскому консульству или правозащитным организациям для беженцев. Обратитесь на горячую линию Офиса омбудсмена Украины: 0800 50 17 20 (или на почту hotline@ombudsman.gov.ua). Ведите учет всех визитов, звонков, имен работников и храните копии официальных писем и медицинских заключений.

Как пересекать границу с ребенком в 2026 году

Напомним, что с началом лета на границах Украины традиционно растет количество выезжающих людей.

Как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, украинцы могут самостоятельно пересекать границу с 16 лет, однако законодательство многих соседних стран ЕС рассматривает их как детей и требует совершеннолетия для самостоятельных путешествий.

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Несмотря на разрешение Украины на выезд по свидетельству о рождении во время военного положения, соседние страны все чаще требуют именно загранпаспорт для детей, поэтому пограничники советуют оформлять их заранее.

Во время военного положения действуют упрощенные правила сопровождения: один из близких родственников может ехать с ребенком без нотариального разрешения. Если же ребенок выезжает с третьими лицами, есть два варианта оформления документов: либо нотариально заверенное согласие от обоих родителей, либо письменное согласие от одного из них, но обязательно заверенное в органах опеки и попечительства.

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