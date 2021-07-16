Украинцы могут путешествовать в Хорватию: что нужно для поездки

Украинцы могут путешествовать в Хорватию: что нужно для поездки

В частности, теперь украинцам не нужно доказывать цель поездки в Хорватию.

Украинцам отныне будет проще въехать в Хорватию, поскольку правительство этой страны смягчило правила пересечения границы. В частности, гражданам Украины не нужно будет доказывать или обосновывать причины своей поездки в Хорватию.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Хорватии.

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Обновленные правила действуют как минимум до 31 июля 2021 года. Условия въезда упростили благодаря тому, что Украина вошла в "зеленую зону" стран, в отношении которых не применяется запрет на путешествия в ЕС.

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Так, для въезда Хорватии украинцам необходимо будет предоставить один из этих документов:

справка о негативном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до момента пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения границы;

сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины от Covid-19, которая используется в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и, не является старейшей за 210 дней. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen/Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

медицинская справка о выздоровлении от COVID-19 и получение одной дозы вакцины в течение шести месяцев после заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в пределах 210 дней до момента пересечения границы;

положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, подтверждающие, что человек выздоровел от вируса, который был проведен за предыдущие 180 дней, или справка о том, что человек выздоровел от COVID-19, выданная врачом.

Впрочем, если одного из четырех документов нет, то проехать можно при условии пребывания на самоизоляции 10 дней, или можно за свой счет сдать в Хорватии тест. После получения отрицательных результатов теста лицо освобождается от самоизоляции.

Дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-тест, быстрый тест на антиген или подтверждения врача, что лицо болело Covid-19.

В посольстве отметили, что во время пересечения границы и пребывания в Хорватии все лица обязаны соблюдать эпидемиологических мер безопасности.

Как сообщалось, Австрия и Нидерланды возобновили безвиз для украинцев, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Въезд без карантина позволят владельцам COVID-сертификата о полной вакцинации, если вторая доза, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.

Что такое COVID-сертификат, какую информацию в него вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

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