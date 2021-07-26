Украинцы уже могут путешествовать в 14 стран ЕС: условия и документы

Украинцы уже могут путешествовать в 14 стран ЕС: условия и документы

Конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

Для украинцев за последние две недели открыли свои границы 14 стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз", — говорится в сообщении.

Украинцы смогут посещать следующие страны:

Дания (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа или тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов, дополнительный тест по прибытии в страну)

Германия (снято ограничение на въезд гражданам Украины);

Бельгия (биометрический загранпаспорт, документ, подтверждающий цель визита (резервирование отеля), подтверждение финансовой состоятельности, полис медицинского страхования);

Латвия (документ о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19);

Литва (документ о полной вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на десятидневную самоизоляцию);

Эстония (документ о вакцинации или отрицательный тест);

Финляндия (документ о вакцинации);

Словакия (документ о вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на самоизоляцию);

Словения (документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда);

Нидерланды (перед вылетом авиакомпания необходимо заполнить форму);

Франция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или тест на антиген за 48 часов до въезда);

Швеция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест);

Испания (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда)

Португалия (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда).

Отмечается, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

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Ранее стало известно, в какие страны чаще всего в этом году ездили украинцы.

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