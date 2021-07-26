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Украинцы уже могут путешествовать в 14 стран ЕС: условия и документы

Украинцы уже могут путешествовать в 14 стран ЕС: условия и документы

фото: Татьяна Пашкина

Конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

Для украинцев за последние две недели открыли свои границы 14 стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз", — говорится в сообщении.

Украинцы смогут посещать следующие страны:

  • Дания (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа или тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов, дополнительный тест по прибытии в страну)
  • Германия (снято ограничение на въезд гражданам Украины);
  • Бельгия (биометрический загранпаспорт, документ, подтверждающий цель визита (резервирование отеля), подтверждение финансовой состоятельности, полис медицинского страхования);
  • Латвия (документ о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19);
  • Литва (документ о полной вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на десятидневную самоизоляцию);
  • Эстония (документ о вакцинации или отрицательный тест);
  • Финляндия (документ о вакцинации);
  • Словакия (документ о вакцинации. Если въезд с отрицательным тестом, необходимо пойти на самоизоляцию);
  • Словения (документ о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до въезда или тест на антиген за 48 часов до въезда);
  • Нидерланды (перед вылетом авиакомпания необходимо заполнить форму);
  • Франция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или тест на антиген за 48 часов до въезда);
  • Швеция (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест);
  • Испания (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда)
  • Португалия (документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест за 72 часа, или тест на антиген за 48 часов до въезда).

Отмечается, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

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