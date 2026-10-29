Украинка показала, что продают в Lidl в Германии за 3 евро: что было в пакете

Что можно купить на 3 евро в Германии

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В немецких супермаркетах давно есть эффективный способ борьбы с переводом пищи: ритейлеры формируют специальные наборы из овощей и фруктов, срок годности которых подходит к концу, и продают их по символической цене. Такие пакетики стоят по 3–5 евро.

Украинская беженка показала, что ей удалось найти в таком пакете, и качественной ли была там еда. Об этом она рассказала в TikTok.

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Сколько продуктов можно купить в Германии на 3 евро: обзор

Татьяна переехала в Германию после начала полномасштабной войны и ведет блог на тему жизни в Германии. Женщина показала, что ей удалось «выловить» в магазине Lidl за 3 евро — около 150 грн.

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Суть акции состоит в том, что работники супермаркетов собирают товары в специальные пакеты. Покупатели не могут перекладывать продукты из одного пакета в другой, а могут только заглянуть внутрь пакета, чтобы оценить содержимое.

«Что сегодня положили в пакет за 3 евро? На таких стойках стоят специальные пакеты для спасения овощей и фруктов. Перекладывать из них ничего нельзя, но заглянуть внутрь и понять состав можно. Смотрим, выбираем тот, который больше всего нравится, и идем домой. И сейчас я покажу, что мне попалось сегодня», — говорит женщина.

Татьяна говорит, что покупка таких пакетов не должна вызывать стыда, потому что вы спасаете продукты. Они не испорчены. У некоторых продуктов может быть повреждена упаковка. Это та пища, которую нужно есть уже сейчас или на протяжении нескольких дней.

«Не надо писать: „Оставьте это уже бедным, старым, несчастным“. Друзья, эти пакетики называются „Спаси меня“. Туда кладут продукты, которые нужно съесть уже сейчас. Разорвалась сетка на картофеле, например. Это классная акция магазинов. Поэтому не стесняйтесь — берите. Это не для бедных», — поделилась украинка.

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В пакетике за 3 евро Татьяне попались такие продукты: две упаковки винограда, упаковка инжира, три яблока, лимон и мешочек картофеля.

«Просто посмотрите: абсолютно нормальный, хороший инжир. Всё с ним прекрасно! Три абсолютно нормальных яблока, лимончик, картофель. Я не знаю, сколько здесь, где-то килограмм, наверное. Видите, ее положили в другой пакет, потому что, скорее всего, просто порвалась сетка».

По ее словам, этот конкретный пакет оказался даже меньше обычного.

Германия: последние новости

Напомним, украинская беженка в Германии сравнила минимальные зарплаты и уровень жизни в обеих странах, отметив, что украинская минималка заставляет людей выживать, тогда как немецкая обеспечивает достойную жизнь.

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В Украине минимальная заработная плата составляет 8600 грн — около 170 евро, за которые миллионы работников, в том числе в сферах медицины, образования и культуры, вынуждены платить коммуналку, покупать еду, одежду и содержать детей.

Для сравнения, немецкая минимальная зарплата брутто составляет около 2 400 евро, а «на руки» человек получает примерно 1 600 евро. По словам беженки Людмилы, после покрытия основных расходов на аренду жилья с коммунальными услугами, питания, транспорта, связи и обязательного страхования, в остатке есть около 450 евро, которых хватает на отдых и серьезные сбережения.

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