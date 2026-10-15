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Украинцам в Великобритании не будут давать права на постоянное проживание: заявление
Украинские беженцы в Великобритании не будут иметь предусмотренный механизм получения права на постоянное проживание. Об этом заявил представитель Reform UK Зия Юсуф, объясняя позицию партии по миграционной политике.
Британская политика в отношении мигрантов и беженцев нуждается в фундаментальных изменениях, но она не коснется граждан Украины. Ведь украинские беженцы и так не имеют права на постоянное проживание в стране. Об этом заявили в партии Reform UK, наметив ключевые аспекты новой миграционной стратегии.
В частности, такое заявление сделал британский предприниматель, миллионер и политик, являющийся заметной фигурой в правопопулистской партии Reform UK, Зия Юсуф.
Украинским беженцам в Британии не будут давать право на постоянное проживание: заявление
По его словам, украинцы, нашедшие убежище в Великобритании, могут не волноваться за свой статус, но и претендовать на длительное постоянное проживание также не будет возможности.
«Во избежание недоразумений: прибывающих сюда украинских беженцев это никоим образом не коснется. По просьбе украинского правительства, для украинских беженцев не предусмотрен механизм получения права на постоянное проживание в Великобритании», — говорит Зия Юсуф.
В партии отмечают, что именно временность защиты является основополагающим принципом их подхода к убежищу. Программа предусматривает не только новые правила, но и ревизию решений, принятых предыдущими правительствами лейбористов и консерваторов за последние пять лет. Если страну происхождения просителя сочтут безопасной, его попросят вернуться домой.
Спикер подчеркнул, что право оценивать безопасность других государств должно принадлежать исключительно британскому правительству:
«Кстати, определять, какие именно страны безопасны, буду исключительно я — как министр внутренних дел (Зия Юсуф является теневым министром внутренних дел — представителем партии по вопросам внутренних дел, ред.). Мы больше не будем зависеть от иностранных судов и позволять им держать нас в „железной хватке“».
Украинские беженцы в Британии: какие права пребывания имеют
Правительство Великобритании официально задекларировало, что срок пребывания украинцев на временной защите страны и по специальным гуманитарным программам не будет засчитываться до срока, необходимого для получения права на постоянное проживание.
То есть те украинцы, которые имеют временную защиту или подпадают под одну из программ защиты — Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme — не смогут после 5–10 лет проживания в Британии получить виды на жительство.
Официальная позиция британского правительства базируется на том, что эти визы временные.
Чтобы получить право на постоянное проживание, необходимо перейти с гуманитарных программ на стандартные иммиграционные визы Великобритании. Это могут быть рабочая, семейная или студенческая виза.
Проблема с мигрантами в Великобритании: последние новости
Напомним, в Великобритании разоблачили масштабную преступную схему, по которой мигранты выдают себя за геев или лесбиянок для получения убежища. В стране действует упрощенная процедура предоставления защиты лицам, которым грозят преследования из-за ориентации на родине. К концу 2024 года в Британии уже насчитывалось около 12 миллионов мигрантов и беженцев, и действующее законодательство стало «лазейкой» для нелегалов.
Согласно расследованию BBC под прикрытием, теневые юридические фирмы берут в среднем 7000 фунтов стерлингов за создание сфабрикованной истории и фейковых доказательств. Чаще всего к этой услуге прибегают граждане Пакистана и Бангладеша, чьи студенческие, рабочие или туристические визы закончились.
Юристы апеллируют к отсутствию реальных проверок ориентации, кроме устного собеседования и обещают обжаловать отказы, а после легализации позволяют вывозить семьи.
Правительство Британии и лейбористы отреагировали на резонансное расследование и призвали принять жесткие меры против таких юристов, запретить нелегалам просить убежища, а также прекратить выдачу студенческих виз гражданам Пакистана. В МВД подчеркнули, что злоумышленникам грозят ответственность и депортация.
Страна сейчас находится в состоянии масштабного миграционного кризиса: за 2025 год через Ла-Манш прибыло рекордное количество нелегалов — более 30 тысяч человек, а 48% британцев называют это острой проблемой.