Украинцев массово "разводят" на деньги на отдыхе: как отличить фейковые туры и аренду жилья

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Летом в Украине активизировались сезонные мошеннические схемы, связанные с отдыхом и путешествиями. Мошенники массово используют фейковые объявления об аренде жилья, несуществующих «горячих» турах и других услугах, чтобы поймать тех, кто хочет отдохнуть, «на крючок».

Больше о популярных аферах рассказали в проекте Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как украинских туристов «разводят» аферисты: что нужно знать

Специалисты призывают украинцев быть максимально внимательными и тщательно проверять все предложения перед переводом денег.

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По данным экспертов, одной из самых распространенных схем является предложение привлекательных апартаментов в соцсетях или на платформах объявлений по цене, примерно на 40% ниже рыночной. К примеру, апартаменты у моря по «сказочной» цене.

Псевдовладельцы обычно объясняют низкую стоимость срочностью, акциями или отменой предыдущей брони. При этом клиентов искусственно подгоняют и создают иллюзию высокого спроса. После того как вы отправляете аванс на проживание, страницу с объявлениями удаляют, а по номерам больше никто не отвечает.

Для создания таких объявлений злоумышленники копируют реальные фотографии чужого жилья или гостиничных номеров из Интернета. Главная их цель — заинтересовать как можно больше людей и оперативно собрать предоплату, используя психологическое давление и искусственный дефицит времени.

Другой популярной схемой, на которую «клюют» многие украинцы, являются «отказные горячие псевдотуры». Отдельную опасность представляют предложения сверхдешевых путевок в популярные страны, такие как Египет или Турция. Мошенники предлагают скидку 50-70%. После срочной оплаты «горячего» тура покупатели либо вообще не получают документы, либо получают поддельные ваучеры и билеты, фальшивость которых выясняется непосредственно перед поездкой или при попытке связаться с гостиницей.

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Аналогичные схемы с обязательной полной или частичной предоплатой фиксируют и в следующих направлениях отдыха:

аренда авто, яхт и лодок;

организация экскурсий;

аренда загородных домов.

После получения денег мошенники под разными предлогами могут откладывать предоставление услуг. Они могут писать вам, что сейчас у них «форс-мажор» или технические неисправности. Впоследствии они полностью прекращают коммуникацию.

Как не потерять свои деньги во время отдыха

Прежде всего, внимательно и с подозрением относитесь к большим скидкам — если на тур предлагают -50% скидки или выше. Тщательно все проверяйте, чтобы не наткнуться на мошенников.

Ищите отзывы об отеле, компании, экскурсоводах. Изучите историю профиля, с которым общаетесь, контактные данные и то, как давно он был зарегистрирован.

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При аренде жилья попросите владельца показать его, вид из окна и близлежащую территорию по видеозвонку в реальном времени. Отказ от этого является тревожным сигналом.

Не переводите деньги на карты частных лиц без подписанного договора или официального подтверждения брони. А лучше пользоваться известными проверенными сервисами бронирования и услугами сертифицированных туроператоров.

Заранее узнайте условия бронирования и процедуру возврата средств. А еще стоит помнить, что злоумышленники используют психологические трюки — подгоняют вас, заставляют оплатить все за несколько минут и говорят, что вы потеряете выгодное предложение.

Отдых за границей 2026 — что нужно знать украинцам, последние новости:

Напомним, в последнее время туристы в Италии все чаще сталкиваются со скрытыми платежами и схемами обмана, которые существенно увеличивают стоимость отдыха.

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В ресторанах путешественникам часто дописывают в чеки лишние позиции, взимают обязательную плату за сервис и добавляют сборы за разделение одного блюда на двоих — например известный случай на озере Комо, где с пары взяли 2 евро за разрезание сэндвича пополам.

Также туристы жалуются на хитрые трюки в кафе, где продавцы требуют отдельной доплаты за каждую добавку к мороженому, из-за чего обычный десерт иногда стоит свыше 20 евро за порцию.

Кроме того, неприятные сюрпризы ожидают отдыхающих при аренде жилья: в некоторых итальянских гостиницах и апартаментах постельное белье и полотенца не входят в стоимость бронирования, и за их использование с туристов взимают немалые дополнительные средства.

Также перед поездкой за границу стоит тщательно пересмотреть свой гардероб, поскольку в 21 стране мира гражданским лицам строго запрещено носить камуфляжную одежду и аксессуары. При этом ограничения касаются не только курток или брюк, но и кепок, рюкзаков, купальников и даже детских вещей в любых цветовых камуфляжных вариациях.

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Наказание за нарушение этого правила бывает крайне суровым: например, в Омане гражданским грозит штраф до 5 тысяч долларов, а в Гане — до 12 месяцев лишения свободы. Подобные ограничения действуют также в Саудовской Аравии, Нигерии, Уганде, Замбии и многих популярных странах Карибского бассейна.

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