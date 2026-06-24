Украинцев на границе с Польшей будут проверять более тщательно: что изменится

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На границе Украины с Польшей запустили новую систему Eurodac. Ее будут использовать для регистрации биометрических данных иностранцев. Доступ к ней уже имеют сотрудники полиции и пограничники. Благодаря новой системе, Польша хочет бороться с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.

Об этом сообщили в МВД Польши.

Система проверки иностранцев Eurodac: что нужно знать украинцам, путешествующим через Польшу

Система Eurodac собирает не только биометрические данные, но и буквенно-цифровые номера паспортов, информацию о проездных документах.

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Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Томаш Шиманский заявил, что обновленная платформа упрощает обмен данными между странами ЕС.

«Это решение позволяет более эффективно идентифицировать лиц, которые пытаются незаконно пересечь границы, обеспечивая лучшее сотрудничество между службами и усиление защиты», — добавил Томаш Шиманский.

Запуск системы проверки Eurodac стал очередным шагом ЕС по внедрению широкомасштабных IT-систем безопасности. С октября 2025 года в Польше действует Система въезда/выезда (EES), в которой регистрируют биометрические данные граждан третьих стран, пересекающих Шенгенскую зону.

Система EES работает уже на всех пунктах пропуска с Польшей. Пограничникам удалось предотвратить въезд 11 тысяч иностранцев, которые не отвечали критериям допуска.

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В Европейском Союзе Польша остается лидером качества регистрации биометрических данных.

Украинцы в Польше — последние новости:

Напомним, быт в Польше часто удивляет украинцев из-за специфических особенностей местных супермаркетов. Самым большим гастрономическим шоком для украинки, которая поделилась своими впечатлениями, стали необычные сочетания маринадов для сельди — со сметаной, яблоком или горчицей. А также полуфабрикаты для борща в виде готовой «красной воды» и специальной лапши.

Кроме того, ее удивил популярный формат больших упаковок «пачка в пачке», например, девять маленьких пачек чипсов в одной большой и огромный ассортимент косметических миниатюр в бытовых отделах.

В то же время некоторые местные сервисы вызвали у девушки искренний восторг. В частности, ее поразили установленные непосредственно в торговых залах автоматы для самостоятельной нарезки хлеба на ломтики и печать фотографий в магазинах косметики.

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Однако украинцы должны знать об обновленной системе идентификации Eurodac, которая усиливает контроль за безопасностью страны. Эта платформа содержит базу данных нового поколения для регистрации биометрических сведений иностранцев, которые просят убежища, были задержаны во время нелегального пересечения границ или находятся в ЕС без законных оснований.

Для более точной верификации система собирает буквенно-цифровые данные, отпечатки пальцев и цифровые изображения лица, причем биометрический контроль теперь распространяется и на детей в возрасте от 6 лет.

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