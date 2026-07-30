Украинцы в Германии могут не знать о штрафах: как проверить возможные долги

Как проверить свои штрафы в Германии / © Reuters

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Украинские беженцы, которые живут в Германии, точно знают, что в стране существует немало штрафов. Можно нарушить определенное правило и даже не знать, за что вас штрафуют. Как украинцам время от времени проверять штрафы и куда нужно обращаться?

Об этом рассказали Relocate To.

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Штрафы за нарушение ПДД в Германии: суммы 2026

Немецкая система дорожного движения крайне строга и имеет высокие штрафы. Для украинцев, которые находятся в Германии на собственном или арендованном авто, несоблюдение правил может обернуться сильными затратами или даже потерей права на вождение.

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За соблюдением правил следит Федеральное ведомство автодорожного транспорта. Все серьезные правонарушения фиксируются в реестре Fahreignungsregister, также называемом Punkte in Flensburg. Система штрафных баллов такова:

1 балл: начисляют за нарушения, которые не создают непосредственной опасности. Хранится в базе 2,5 года.

2 балла: назначаются за серьезные случаи, которые могут привести к временному запрету на управление. Хранятся в базе 5 лет.

3 балла: дают за грубые нарушения, которые почти всегда влекут лишение права на управление авто. Хранятся в базе 10 лет.

8 баллов: если накопить такое количество баллов в реестре, это приводит к автоматическому лишению водительского удостоверения. Вернуть право управления можно только после специальной проверки.

Списать 1 балл с помощью специального семинара можно только при условии, что водитель имеет не более 5 баллов. Воспользоваться такой возможностью можно всего раз в 5 лет.

Размер денежного взыскания определяется по федеральному каталогу штрафов. В случае создания препятствия, опасности или материального ущерба санкции автоматически возрастают.

Штрафы за превышение скорости в Германии

За превышение скорости в Германии до 10 км/ч вам не добавят штрафных баллов, но придется заплатить штраф — 20€ вне населенного пункта и 30€ в населенном пункте.

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За превышение от 11 до 15 км/ч также баллов не снимают — вы заплатите 50€ штрафа в населенном пункте и 40€ вне населенного пункта.

За умеренное превышение скорости от 16 до 20 км/ч в населенном пункте водителю придется заплатить 70 евро, тогда как вне города штраф будет составлять 60 евро — в обоих случаях без начисления баллов.

Если же превысить лимит на 21-25 км/ч, сумма растет до 115 евро в городе и 100 евро вне его, а в реестр добавляется 1 балл. За езду быстрее на 26-30 км/ч предусмотрен штраф в размере 180 евро в населенном пункте и 150 евро за его пределами, а также с начислением одного балла.

Существенное нарушение на 31-40 км/ч в пределах населенного пункта влечет 260 евро штрафа, 2 балла и месячный запрет на управление, тогда как вне города водитель оплатит 200 евро и получит 1 балл.

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При превышении на 41–50 км/ч запрет на 1 месяц и 2 балла назначаются независимо от места правонарушения, однако сумма штрафа в городе составляет 400 евро, а вне его — 320 евро.

За превышение скорости на 51-60 км/ч в населенном пункте придется отдать 560 евро, получить 2 балла и 2 месяца запрета на управление, а вне города это обойдется в 480 евро с лишением прав на 1 месяц.

Самые строгие санкции в этом диапазоне применяют за превышение на 61–70 км/ч: в городе наказание достигает 700 евро, 2 балла и 3 месяца запрета управления, а вне населенного пункта — 600 евро, 2 балла и 2 месяца запрета.

Другие распространенные штрафы в Германии

Использование телефона за рулем: 100 € и 1 балл (с созданием опасности — 150 €, 2 балла и запрет на 1 месяц; с повреждением имущества — 200 €, 2 балла и запрет водить на 1 месяц).

Проезд на красный свет (менее 1 с): 90 € и 1 балл.

Проезд на красный свет (более 1 с): 200 €, 2 балла и запрет на 1 месяц (с опасными последствиями или повреждением имущества — до 360 €).

Не пристегнутый ремень безопасности: 30€.

Несоблюдение безопасной дистанции: около 400€.

Парковка на месте для лиц с инвалидностью: 55€.

Парковка на тротуаре, велосипедной дорожке или во втором ряду: от 55€ до 100–110€ (при отягчающих обстоятельствах возможен 1 балл).

С 1 июля 2026 года срок давности привлечения к ответственности за обычные нарушения ПДД увеличен с 3 до 6 месяцев, поэтому «штрафное письмо» может поступить со значительной задержкой.

Как узнать о штрафе в Германии и оплатить его

Единого государственного онлайн-сервиса для проверки штрафов в Германии нет. Все официальные уведомления отправляются по почте на адрес регистрации или владельца авто.

Если транспорт арендован, сначала письмо получает прокатная компания, которая переадресовывает его водителю.

Для ориентировочного расчета суммы водители часто используют ресурсы bussgeldkatalog.org или bussgeldinfo.org, но юридическую силу имеют только данные из Bußgeldkatalog. Если письмо задержалось, можно обратиться в местное транспортное управление или региональную полицию.

Оплата производится с помощью банковского перевода. При просрочке выплаты начисляется пеня, а дело передается судебным исполнителям, что грозит блокированием счетов и ограничением права управления.

Штрафы в Германии: последние новости

Напомним, блогер Екатерина в своем TikTok поделилась собственным десятилетним опытом жизни в Германии и рассказала о специфических законах и строгих запретах, которые часто шокируют украинцев.

Среди таких ограничений запрет самовольно забирать детей из школы ради отпуска. За подобные прогулы родителям грозит штраф, который, по данным канала ZDF, может составить от 5 до 1000 евро. Также девушка отметила, что до оплаты на кассе в супермаркетах запрещено употреблять продукты, поскольку они остаются собственностью магазина. За это можно получить штраф.

Кроме того, в Германии действует запрет на ночевку в дачных домиках из-за требований противопожарной безопасности. Отдельное внимание блогер уделила правилам содержания дачных участков. Согласно Федеральному закону о малых садах, арендаторы обязаны ухаживать за садом, избегать загромождения и выращивать определенное количество культур.

При несоблюдении порядка соседи могут пожаловаться руководству кооператива. Это чревато предупреждениями, штрафами по внутренним уставам обществ или даже расторжением договора аренды.

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