Украину добавили в список "зеленых" стран: в МИД объяснили, могут ли граждане уже путешествовать по Европе

Украину добавили в список "зеленых" стран: в МИД объяснили, могут ли граждане уже путешествовать по Европе

Накануне поездки следует проверять актуальные правила въезда в те или иные государства.

Включение Украины в список стран "зеленой" зоны дает гражданам больше шансов на путешествия государствами ЕС, но не означает автоматической возможности въезда во все страны-члены Евросоюза. Решение является лишь рекомендательным для стран ЕС, которым предлагается отменить временные ограничения на поездки для граждан третьих государств.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания правительства 14 июля отметил, что уже поручил посольствам активно работать с европейскими коллегами, чтобы условия въезда для украинцев были максимально упрощенными. Он также отметил, что при принятии решения каждая страна отдельно будет учитывать не только данные в Украине, но и свои собственные эпидемические показатели.

"Я приветствую решение ЕС, который рекомендует восстановить полноценную действие безвизовых с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии", — заявил Кулеба.

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В то же время в МИД подчеркнули, что включение в "зеленый список" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Прежде всего, это решение носит лишь рекомендательный характер для государств-членов.

Следует заметить, что просмотр списка стран "зеленой" зоны происходит каждые две недели. В рекомендации учитывают показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней, количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных, а также распространенность в стране мутаций COVID-19. В случае ухудшения эпидемической ситуации, страны могут быть удалены из списка.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале ТСН.ua.

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