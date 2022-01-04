"Укрзализныця" добавила полторы тысячи мест на топовые направления на 5 января: куда можно поехать

"Укрзализныця" добавила полторы тысячи мест на топовые направления на 5 января: куда можно поехать

Перед Святым ужином вырос спрос на продажу билетов.

"Укрзализныця" добавила в продажу дополнительные 1650 билетов на наиболее популярные направления на 5 января. В компании сообщают, что решили увеличить продажу билетов, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда в этот день.

Об этом пресс-служба компании сообщила на странице в Telegram.

Дополнительные билеты появились на направлениях :

Из Киева и Харькова – дополнительно 750 мест в карпатском направлении, в частности во Львов; с донецкого и днепровского направлений – 150 мест в западном направлении;

С одесского направления — 240 мест в Карпаты;

С киевского на донецкое, днепрское, одесское и южное направления и обратно — до 500 мест дополнительно.

Также отмечают, что добавили вагоны к поезду №102/101 Киев — Херсон и № 20/19 Киев — Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.

Напомним, 30 декабря в первый рейс отправился восстановленный двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев — Львов. Однако обновленный поезд не все заценили – пользователи соцсетей отметили, что двухэтажный электропоезд с сидячими местами не для длительных поездок

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