"Укрзализныця" оставила курсирование дополнительного поезда в курортный городок: расписание

Решение в компании было принято после анализа имеющегося пассажиропотока.

АО "Укрзализныця" решила продолжить курсирование дополнительного зимнего поезда из Сум в курортный городок Ворохта. Речь идет о поезде №259/260 сообщением Сумы — Ворохта, он будет курсировать до 24 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, решение о продолжении курсирования поезда было принято после анализа имеющегося пассажиропотока.

Поезд №259/260 отправляется из Сум по четным числам в 15:40 и прибывает в Ворохту в 12:06. Обратно, из Ворохты, поезд отправляется по нечетным числам в 14:30 и прибывает в конечную станцию в 09:56.

"Кроме того, для оценки возможностей оптимизации движения поездов и пассажиропотока, в рамках сотрудничества с Сумской областной государственной администрацией и городской администрацией города Шостка, "Укрзализныця" продолжает курсирование поездов №778/777 и №784/783 сообщением Киев – Шостка до 28 февраля ", – сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует в 2022 году повышать тарифы на пассажирские перевозки, в то же время готовится внедрить более гибкое ценообразование.

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