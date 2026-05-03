Уникальный мост, с которого видны четыре страны: в мире есть только одно такое место

В мире есть только один мост, с которого открывается вид на четыре страны одновременно. Это стало возможным благодаря архитектурному планированию — мост должен был соединить две страны, обходя две другие. Что это за мост и в какой стране его можно посетить?

Мост, с которого видно четыре страны сразу: где он расположен

Во всем мире есть архитектурные прорывы, которыми странам хочется гордиться. Нередко строят и необычные мосты, чтобы привлекать больше туристов и хвастаться пейзажами своей страны. Но есть один мост, который превосходит другие по замыслу и воплощению.

Посетители этого моста могут увидеть четыре страны одновременно. Речь идет о Казунгульском мосте. Он, возможно, не самый красивый в мире, однако расположен в одном из самых удивительных мест над рекой Замбези.

Мост имеет длину 923 м и ширину 18,5 м и служит главным маршрутом через Африку, соединяя Замбию и Ботсвану. С моста хорошо видны следующие четыре страны: Замбию, Ботсвану, Намибию и Зимбабве.

Мостом проходят двухстороннее движение автомобилей, железнодорожный путь и дорожки для пешеходов. Казунгульский мост был открыт в мае 2021 года.

Мост спроектировали для упрощения пересечения сложных границ между двумя странами — Замбией и Ботсваной. Карты показывают, что эта местность является единственным в мире квадрипунктом, то есть единственным местом, где встречаются четыре страны.

Место известно как «квадрипункт Казунгула», где посреди реки Замбези пересекаются Ботсвана, Намибия, Замбия и Зимбабве.

Западная точка моста считается местом встречи Ботсваны и Замбии с Намибией, тогда как восточная точка — местом встречи этих трех стран с Зимбабве.

Существует и путаница: Big Think сообщал, что при внимательном рассмотрении карты соединение четырех стран, своеобразная «точка», исчезает и делится на 2–3 точки. Несмотря на спорный статус, туристам очень нравится посещать мост и видеть четыре страны одновременно.

