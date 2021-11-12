Уже 13 страна ЕС решила пускать к себе украинских туристов: какие условия

Уже 13 страна ЕС решила пускать к себе украинских туристов: какие условия

Испания остается открытой для туристов из Украины.

После исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза, Испания приняла решение сохранить возможность въезда для украинских путешественников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Также читайте Стало известно, могут ли украинцы путешествовать в Польшу после обновления списка ЕС

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. К тому же все остается как есть", — написал глава МИД.

С 15 ноября для въезда в Испанию потребуется сертификат о вакцинации. Также разрешается въезд для невакцинированных граждан (при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие коронавируса или справки о выздоровлении), которые относятся к следующим категориям:

лиц, имеющих вид на жительство в одной из стран-членов ЕС, Шенгенского пространства, Андорри, Монако, Ватикане или Сан-Марино, и направляющихся в соответствующую страну постоянного проживания, которая должна быть документально подтверждена;

владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС или Шенгенского пространства, направляющихся в страну, выдавшую соответствующую визу;

медицинских сотрудников для выполнения своих обязанностей;

лиц, осуществляющих грузовые перевозки, членов экипажей морских и воздушных судов;

дипломатов, сотрудников международных организаций, военных формирований, гражданской защиты или гуманитарных миссий, с целью выполнения должностных обязанностей;

студентов;

лиц, документально подтвердящих наличие вынужденных семейных обстоятельств;

лиц, которые документально подтвердят необходимость въезда по форсмажорным обстоятельствам, вследствие вынужденной нужды или по гуманитарным причинам.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH и получить QR код.

До 14 ноября включительно путешествия возможны без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие Covid-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля: https://www.spth.gob.es/.

Заметим, что, чтобы найти все правила пересечения границы в конкретную страну, в которую планируете поехать, следует перейти на специальный сайт МИД, где регулярно обновляются статусы и условия всех стран по запрету/разрешению въезда иностранцев.

По состоянию 12 ноября о сохранении действующих условий въезда для украинцев сообщали Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Швеция, Австрия, Чехия, Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, Словакия.

Напомним, Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИДе заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

Читайте также:

Новости мира: какие европейские страны остаются открытыми для украинских отдыхающих

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку