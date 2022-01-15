В 2021 году в Украину приезжало более 3 млн иностранцев: туристы из каких стран тратили больше денег и сколько

В 2021 году в Украину приезжало более 3 млн иностранцев: туристы из каких стран тратили больше денег и сколько

Туристы находились в Украине преимущественно от 7 до 10 дней.

Туристы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), отдыхая в Украине в течение 2021 года, тратили до $2 220 на человека. Это самый высокий показатель среди граждан других стран.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив в Facebook.

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"В течение первых девяти месяцев 2021 года Украину посетили более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%", — говорится в сообщении.

По ее данным, несколько меньше туристов из ОАЭ потратили путешественники из Саудовской Аравии и Омана — до $1 500. Канадцы — $1 250, гости из США — $1 125.

В целом, как уточнила Олеськив, в среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя $929.

Напомним, международным аэропортом "Борисполь" в течение 2021 года воспользовалось 9,4 млн пассажиров. Больше всего туристы летали в Турцию и Египет.

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