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В 21 стране мира туристам запрещено носить эту одежду: за нарушение грозят штрафы и тюрьма
При подготовке к заграничной поездке туристы обычно проверяют паспорт, визу и правила перевозки багажа. Однако эксперты советуют обратить внимание еще и на гардероб.
Перед поездкой за границу следует проверять не только документы и чемоданы, но и внимательно просмотреть свой гардероб. Эксперт по путешествиям предупредил, что в 21 стране мира туристы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за носки обычной, на первый взгляд, камуфляжной одежды.
По словам генерального директора туристической компании Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, многие путешественники даже не подозревают, что военный принт в некоторых странах считается привилегией военнослужащих или представителей силовых структур. В интервью UNILAD он пояснил, что перед каждой международной поездкой следует также внимательно проверять свою одежду, как и срок действия паспорта, визовые требования или правила перевозки багажа.
"Дома это может казаться безвредным модным выбором, но в некоторых местах его воспринимают как военную или охранную одежду", - отметил эксперт.
По его словам, в ряде популярных туристических направлений, особенно в странах Карибского бассейна, гражданским гражданам категорически запрещено носить вещи с камуфляжной окраской.
«Самый безопасный вариант – вообще оставить это дома», – посоветовал Джейкоб.
Он отметил, что ограничения касаются не только очевидных предметов гардероба, таких как куртки или брюки.
"Это касается не только курток и брюк, но и кепок, рюкзаков, купальных костюмов, детской одежды и модных принтов в нетрадиционных цветах, которые все равно могут восприниматься как камуфляж", - пояснил он.
Во избежание неприятностей эксперт рекомендует еще до путешествия ознакомиться с официальными рекомендациями правительства страны назначения, особенно с разделом, посвященным местным законам и традициям.
«Именно там обычно можно найти менее очевидные правила по одежде, лекарствам, запрещенным предметам и поведению в общественных местах», — отметил Веддерберн-Дэй.
Особенно внимательными он советует быть туристам, отправляющимся в круизы или планирующим посетить сразу несколько государств.
«То, что вполне приемлемо носить в одном месте, может повлечь за собой проблемы в другом», — предупредил эксперт.
Если же камуфляжная одежда уже оказалась в чемодане, она советует не одевать ее в аэропорту, не брать с собой при выходе на берег из круизного лайнера и не надеяться, что местные власти закроют глаза.
«Оставьте его в багаже и обратитесь за советом к авиакомпании, оператору круиза или администрации отеля», – рекомендовал он.
По мнению эксперта, несколько минут, потраченных на ознакомление с местными правилами, могут помочь избежать конфискации вещей, штрафов или даже проблем с правоохранительными органами.
В некоторых странах наказание за нарушение этих правил достаточно суровое.
К примеру, в Омане за ношение камуфляжной одежды гражданским лицам может грозить штраф до 5 тысяч долларов США.
В Гане такое нарушение считают неуважением к государству и традиционным ценностям. В некоторых случаях оно может привести к 12 месяцам лишения свободы.
Ограничения действуют также во многих странах Карибского бассейна. В частности, Доминика и Ямайка позволяют носить камуфляж только военнослужащим.
Страны, где гражданским лицам запрещено носить камуфляж
По данным World Population Review, соответствующие ограничения действуют в следующих странах:
Нигерия
Филиппины (только по военной или полицейской форме)
Уганда
Гана
Саудовская Аравия
Мадагаскар
Замбия
Зимбабве
Азербайджан (по поводу военной формы)
Оман
Ямайка
Тринидад и Тобаго
Гайана
Багамы
Барбадос
Сент-Люсия
Гренада
Сент-Винсент и Гренадины
Антигуа и Барбуда
Доминика
Сент-Китс и Невис
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