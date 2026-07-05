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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Туризм
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Время на прочтение
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В 21 стране мира туристам запрещено носить эту одежду: за нарушение грозят штрафы и тюрьма

При подготовке к заграничной поездке туристы обычно проверяют паспорт, визу и правила перевозки багажа. Однако эксперты советуют обратить внимание еще и на гардероб.

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Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
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Чемодан

Чемодан / © Unsplash

Перед поездкой за границу следует проверять не только документы и чемоданы, но и внимательно просмотреть свой гардероб. Эксперт по путешествиям предупредил, что в 21 стране мира туристы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за носки обычной, на первый взгляд, камуфляжной одежды.

По словам генерального директора туристической компании Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, многие путешественники даже не подозревают, что военный принт в некоторых странах считается привилегией военнослужащих или представителей силовых структур. В интервью UNILAD он пояснил, что перед каждой международной поездкой следует также внимательно проверять свою одежду, как и срок действия паспорта, визовые требования или правила перевозки багажа.

"Дома это может казаться безвредным модным выбором, но в некоторых местах его воспринимают как военную или охранную одежду", - отметил эксперт.

По его словам, в ряде популярных туристических направлений, особенно в странах Карибского бассейна, гражданским гражданам категорически запрещено носить вещи с камуфляжной окраской.

«Самый безопасный вариант – вообще оставить это дома», – посоветовал Джейкоб.

Он отметил, что ограничения касаются не только очевидных предметов гардероба, таких как куртки или брюки.

"Это касается не только курток и брюк, но и кепок, рюкзаков, купальных костюмов, детской одежды и модных принтов в нетрадиционных цветах, которые все равно могут восприниматься как камуфляж", - пояснил он.

Во избежание неприятностей эксперт рекомендует еще до путешествия ознакомиться с официальными рекомендациями правительства страны назначения, особенно с разделом, посвященным местным законам и традициям.

«Именно там обычно можно найти менее очевидные правила по одежде, лекарствам, запрещенным предметам и поведению в общественных местах», — отметил Веддерберн-Дэй.

Особенно внимательными он советует быть туристам, отправляющимся в круизы или планирующим посетить сразу несколько государств.

«То, что вполне приемлемо носить в одном месте, может повлечь за собой проблемы в другом», — предупредил эксперт.

Если же камуфляжная одежда уже оказалась в чемодане, она советует не одевать ее в аэропорту, не брать с собой при выходе на берег из круизного лайнера и не надеяться, что местные власти закроют глаза.

«Оставьте его в багаже и обратитесь за советом к авиакомпании, оператору круиза или администрации отеля», – рекомендовал он.

По мнению эксперта, несколько минут, потраченных на ознакомление с местными правилами, могут помочь избежать конфискации вещей, штрафов или даже проблем с правоохранительными органами.

В некоторых странах наказание за нарушение этих правил достаточно суровое.

К примеру, в Омане за ношение камуфляжной одежды гражданским лицам может грозить штраф до 5 тысяч долларов США.

В Гане такое нарушение считают неуважением к государству и традиционным ценностям. В некоторых случаях оно может привести к 12 месяцам лишения свободы.

Ограничения действуют также во многих странах Карибского бассейна. В частности, Доминика и Ямайка позволяют носить камуфляж только военнослужащим.

Страны, где гражданским лицам запрещено носить камуфляж

По данным World Population Review, соответствующие ограничения действуют в следующих странах:

  1. Нигерия

  2. Филиппины (только по военной или полицейской форме)

  3. Уганда

  4. Гана

  5. Саудовская Аравия

  6. Мадагаскар

  7. Замбия

  8. Зимбабве

  9. Азербайджан (по поводу военной формы)

  10. Оман

  11. Ямайка

  12. Тринидад и Тобаго

  13. Гайана

  14. Багамы

  15. Барбадос

  16. Сент-Люсия

  17. Гренада

  18. Сент-Винсент и Гренадины

  19. Антигуа и Барбуда

  20. Доминика

  21. Сент-Китс и Невис

Напомним, шесть советов, которые следует знать каждому, как сохранить деньги во время отдыха за границей.

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Дата публикации
Количество просмотров
423
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