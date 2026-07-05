В 21 стране мира туристам запрещено носить эту одежду: за нарушение грозят штрафы и тюрьма

Чемодан / © Unsplash

Реклама

Перед поездкой за границу следует проверять не только документы и чемоданы, но и внимательно просмотреть свой гардероб. Эксперт по путешествиям предупредил, что в 21 стране мира туристы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за носки обычной, на первый взгляд, камуфляжной одежды.

По словам генерального директора туристической компании Stasher Джейкоба Веддерберна-Дея, многие путешественники даже не подозревают, что военный принт в некоторых странах считается привилегией военнослужащих или представителей силовых структур. В интервью UNILAD он пояснил, что перед каждой международной поездкой следует также внимательно проверять свою одежду, как и срок действия паспорта, визовые требования или правила перевозки багажа.

"Дома это может казаться безвредным модным выбором, но в некоторых местах его воспринимают как военную или охранную одежду", - отметил эксперт.

Реклама

По его словам, в ряде популярных туристических направлений, особенно в странах Карибского бассейна, гражданским гражданам категорически запрещено носить вещи с камуфляжной окраской.

«Самый безопасный вариант – вообще оставить это дома», – посоветовал Джейкоб.

Он отметил, что ограничения касаются не только очевидных предметов гардероба, таких как куртки или брюки.

"Это касается не только курток и брюк, но и кепок, рюкзаков, купальных костюмов, детской одежды и модных принтов в нетрадиционных цветах, которые все равно могут восприниматься как камуфляж", - пояснил он.

Реклама

Во избежание неприятностей эксперт рекомендует еще до путешествия ознакомиться с официальными рекомендациями правительства страны назначения, особенно с разделом, посвященным местным законам и традициям.

«Именно там обычно можно найти менее очевидные правила по одежде, лекарствам, запрещенным предметам и поведению в общественных местах», — отметил Веддерберн-Дэй.

Особенно внимательными он советует быть туристам, отправляющимся в круизы или планирующим посетить сразу несколько государств.

«То, что вполне приемлемо носить в одном месте, может повлечь за собой проблемы в другом», — предупредил эксперт.

Реклама

Если же камуфляжная одежда уже оказалась в чемодане, она советует не одевать ее в аэропорту, не брать с собой при выходе на берег из круизного лайнера и не надеяться, что местные власти закроют глаза.

«Оставьте его в багаже и обратитесь за советом к авиакомпании, оператору круиза или администрации отеля», – рекомендовал он.

По мнению эксперта, несколько минут, потраченных на ознакомление с местными правилами, могут помочь избежать конфискации вещей, штрафов или даже проблем с правоохранительными органами.

В некоторых странах наказание за нарушение этих правил достаточно суровое.

Реклама

К примеру, в Омане за ношение камуфляжной одежды гражданским лицам может грозить штраф до 5 тысяч долларов США.

В Гане такое нарушение считают неуважением к государству и традиционным ценностям. В некоторых случаях оно может привести к 12 месяцам лишения свободы.

Ограничения действуют также во многих странах Карибского бассейна. В частности, Доминика и Ямайка позволяют носить камуфляж только военнослужащим.

Страны, где гражданским лицам запрещено носить камуфляж

По данным World Population Review, соответствующие ограничения действуют в следующих странах:

Реклама

Нигерия Филиппины (только по военной или полицейской форме) Уганда Гана Саудовская Аравия Мадагаскар Замбия Зимбабве Азербайджан (по поводу военной формы) Оман Ямайка Тринидад и Тобаго Гайана Багамы Барбадос Сент-Люсия Гренада Сент-Винсент и Гренадины Антигуа и Барбуда Доминика Сент-Китс и Невис

Напомним, шесть советов, которые следует знать каждому, как сохранить деньги во время отдыха за границей.

Новости партнеров