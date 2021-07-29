В "Борисполе" туристы ждут более 8 часов самолет в Турцию, где горит курортная Анталия

Задерживается авиарейс в турецкий город Газипаша.
Украинские туристы с ночи не могут вылететь в Турцию, где в районе Анталии вспыхнули масштабная лесные пожары. Причины задержки официально пока неизвестны.
О задержке свидетельствует информация на сайте международного аэропорта "Борисполь".
Так, согласно расписанию движения, рейс PC 1750 к турецкому городу Газипаша из "Борисполя" должен был вылететь еще в 3:05. Впрочем, по состоянию на сейчас, он еще не вылетел. Таким образом, люди ждут рейс уже 8 часом. Точную причину опоздания пока не называют.
В то же время другие рейсы, например в Португалию и Черногорию, которые также были сегодня, осуществляются без задержек.
Напомним, 1 июля в аэропорту "Борисполь" состоялись задержки рейсов в Анталию. Большинство перенесли с ночи, к вечеру. Ближе к обеду стало известно, что некоторым таки уже удалось попасть на борт самолета.