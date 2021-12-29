В Египте в канун Нового года украинские туристы оказались на улице: детали

Группа украинских туристов почти 10 часов ждала, пока их поселят в гостиницу.
В Египте более двух десятков украинских туристов с детьми, которые приехали праздновать Новый год, столкнулись с проблемой. В отеле, за который они заплатили, внезапно не оказалось свободных мест.
Об этом рассказал журналист Денис Казанский в Facebook со ссылкой на своих подписчиков, сообщивших об инциденте.
По его словам, украинцев хотели поселить в другом отеле, который "намного хуже и дешевле".
"Не хочешь — ночуй на улице. Это отель Albatros Sea World Marsa Alam в городе Марса Алам. Рассказывают, что в такой ситуации оказалось 25 человек с детьми. Людей бросил оператор, который теперь ничего не объясняет и не дает своих представителей на месте", — пишет Казанский.
Один из туристов Дмитрий Митасов рассказал подробности инцидента. По его словам, сначала представитель турфирмы отказался поселить туристов в гостиницу из-за проблем с электричеством. Украинцам предложили поехать в соседнюю гостиницу на двое-трое суток. Однако, как оказалось, проблем с электричеством не было.
Так же, как и со свободными местами, ведь пока украинцы ждали заселения, туда поселили несколько семей из Германии и Британии.
"После почти 10-часового ожидания, которое закончилось в 4 утра, и громкого скандала нам предоставили номера", — отметил Митасов.
Напомним, что украинские медсестры спасли белоруса на отдыхе в египетском Шарм Эль Шейхе. Реанимационные мероприятия они не прекратили даже после того, как местный спасатель сказал, что это конец, и больше нет смысла продолжать.
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