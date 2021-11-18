В ЕС обновили перечень "зеленых" стран для путешествий: вернули ли в список Украину

В ЕС обновили перечень "зеленых" стран для путешествий: вернули ли в список Украину

Список стран регулярно пересматривают.

Европейский союз 18 ноября обновил список стран, считающих безопасными с точки зрения ситуации с COVID-19. Украину, которую исключили из перечня 9 ноября, сейчас не вернули в список.

Также читайте Популярный курорт в Египте затопило: в отелях и на дорогах ввели ЧП

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"После рассмотрения в рамках рекомендации относительно постепенного снятия временных ограничений на поездки в ЕС, которые не существенны, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список была добавлена Индонезия", — говорится в сообщении.

Согласно обновленному перечню ЕС, к "зеленым" странам относятся: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Перу, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Украину пока не вернули в "зеленый список" ЕС, но, как отмечено в рекомендации Рады, этот перечень будет продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подробно о том, что означает исключение Украины из "зеленой зоны" ЕС и как будем теперь путешествовать, читайте здесь.

Читайте также:

Дмитрий Кулеба рассказал о мигрантском кризисе в Беларуси, угрозе со стороны России и туризме в "красной" зоне