В ЕС объявили новые правила для въезда туристов: на каких условиях теперь будут пускать путешественников

В ЕС объявили новые правила для въезда туристов: на каких условиях теперь будут пускать путешественников

Ключевым фактором для туристов станет статус вакцинации, тестирования или выздоровления от коронавируса.

В Европейском Союзе были приняты новые правила для туристов во время пандемии COVID-19. С 1 февраля 2022 года разрешение на въезд путешественникам будет определяться не от страны, из которой они прибывают, а от индивидуального санитарного статуса человека.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 25 января.

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"25 января 2022 г. Совет принял новую рекомендацию по скоординированному подходу для обеспечения безопасного свободного передвижения во время пандемии COVID-19. Эта рекомендация является ответом на стремительное увеличение использования вакцин и быстрое внедрение цифрового сертификата ЕС о COVID", - сказано в пресс-релизе.

Согласно новой утвержденной рекомендации, меры по борьбе с коронавирусом должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действующим цифровым сертификатом ЕС по COVID, должен быть ключевым определяющим фактором", — говорится в сообщении.

Новые правила будут применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.

Рекомендация странам-членам Союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19. Лица, не имеющие его, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее 24 часов после прибытия.

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Как отмечается, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) должен продолжать публиковать карту регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения в соответствии с системой "светофора" (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный). Карта должна быть основана на сообщениях о количестве новых случаев, вакцинации и тестировании.

На основе этой карты страны-члены ЕС должны применять меры по путешествиям "до" и "из" темно-красных районов , где вирус циркулирует на очень высоких уровнях. Они, в частности, должны ограничивать любые необязательные поездки и требовать от лиц, прибывающих из районов, не имеющих сертификата о прививках или выздоровлении, пройти тест перед отъездом и поместить их на карантин по прибытии.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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