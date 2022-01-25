В ЕС объявили новые правила для въезда туристов: на каких условиях теперь будут пускать путешественников

Ключевым фактором для туристов станет статус вакцинации, тестирования или выздоровления от коронавируса.
В Европейском Союзе были приняты новые правила для туристов во время пандемии COVID-19. С 1 февраля 2022 года разрешение на въезд путешественникам будет определяться не от страны, из которой они прибывают, а от индивидуального санитарного статуса человека.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 25 января.
"25 января 2022 г. Совет принял новую рекомендацию по скоординированному подходу для обеспечения безопасного свободного передвижения во время пандемии COVID-19. Эта рекомендация является ответом на стремительное увеличение использования вакцин и быстрое внедрение цифрового сертификата ЕС о COVID", - сказано в пресс-релизе.
Согласно новой утвержденной рекомендации, меры по борьбе с коронавирусом должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.
"Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действующим цифровым сертификатом ЕС по COVID, должен быть ключевым определяющим фактором", — говорится в сообщении.
Новые правила будут применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.
Рекомендация странам-членам Союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19. Лица, не имеющие его, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее 24 часов после прибытия.
Как отмечается, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) должен продолжать публиковать карту регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения в соответствии с системой "светофора" (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный). Карта должна быть основана на сообщениях о количестве новых случаев, вакцинации и тестировании.
На основе этой карты страны-члены ЕС должны применять меры по путешествиям "до" и "из" темно-красных районов , где вирус циркулирует на очень высоких уровнях. Они, в частности, должны ограничивать любые необязательные поездки и требовать от лиц, прибывающих из районов, не имеющих сертификата о прививках или выздоровлении, пройти тест перед отъездом и поместить их на карантин по прибытии.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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