В ЕС утвердили новые правила путешествий для туристов с 1 марта: что изменится

В ЕС утвердили новые правила путешествий для туристов с 1 марта: что изменится

К детям до 6 лет не должны применяться никакие карантинные требования.

В Европейском Союзе были приняты новые правила для туристов во время пандемии COVID-19. С 1 марта 2022 года туристические поездки будут разрешены людям, получившим полный курс прививок одобренной в ЕС или ВОЗ вакциной, после ревакцинации или выздоровления. То есть, с действующими COVID-сертификатами.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 22 февраля.

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"Совет ЕС 22 февраля принял обновленные рекомендации по временным ограничениям на несущественные путешествия в ЕС. Эти приложения представлены в ответ на развитие пандемии, увеличение объемов охвата вакцинацией и бустерными дозами вакцины, а также в связи с увеличением количества стран, выдающих сертификаты, эквивалентны цифровым COVID-сертификатам ЕС", — говорится в заявлении.

Согласно новой утвержденной рекомендации, карантинные ограничения должны применяться с учетом ситуации с COVID в каждой из третьих стран и ввиду личного статуса каждого человека. Это означает, что статус вакцинации или выздоровление путешественника от COVID-19, подтвержденный действующим цифровым сертификатом ЕС по COVID, должен быть рекомендацией для стран-членов ЕС разрешить путешествия для тех людей.

В то же время для определенных категорий таких путешественников может выдвигаться требование пройти дополнительное ПЦР-тестирование перед поездкой. Новая рекомендация начнет действовать с 1 марта 2022 года.

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Срок действия цифровых COVID-сертификатов – с 14 дней после прививки и до 270 дней после основного курса вакцинации или до момента получения бустерной прививки.

Для людей, выздоровевших от COVID-19, "несущественные" путешествия будут разрешены в течение 180 дней после выздоровления.

Детям с 6 до 18 лет, которые соответствуют условиям, установленным для взрослых, должны быть разрешены поездки. Всем остальным детям этого возраста следует разрешить путешествовать с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до отправления. Страны-члены могут потребовать дополнительного тестирования по прибытии, а также карантина или изоляции.

К детям до 6 лет не должны применяться никакие тесты или дополнительные требования.

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