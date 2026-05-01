В Испании иностранцам предлагают бесплатное жилье и работу, но есть нюанс

Испанское село Аренильяс предлагает бесплатные квартиры семьям, готовым к переезду. Однако есть определенные требования к кандидатам.

В испанской деревне Аренильяс дают бесплатное жилье и работу тем, кто готов туда переехать. Сейчас там живет всего 40 человек, поэтому местные власти пытаются спасти село от вымирания и привлечь новых жителей.

Об этом пишет Daily Mail.

Условия переезда и требования к кандидатам

Проект «Пакет репопуляции» ориентирован на привлечение людей, имеющих практические или переносные навыки. Особое преимущество отдают семьям с детьми — это необходимо для поддержки работы местных школ и восстановления городской инфраструктуры.

Чтобы принять участие в программе, кандидаты должны отправить резюме на электронный адрес ajuntament@arenillas.es, описать навыки своей семьи и обосновать желание переехать. При этом иностранцы должны учитывать необходимость получения визы или наличия права на работу в Испании.

Бытовые условия и трудоустройство

Участникам программы предоставляют квартиры в недавно отремонтированных домах без необходимости платить арендную плату. Жители должны покрывать только счета за газ и воду, тогда как электроэнергия, поставляемая от солнечных панелей, дешевая. Для детей предусмотрен бесплатный трансфер в школу в соседнем городе Берланга-де-Дуэро.

В селе существует большой спрос на работников строительной отрасли для содержания зданий и управления общественным центром. За первые несколько недель после запуска программы община получила уже более 200 заявок.

Глобальные тренды репопуляции

Подобные методы поддержки исчезающих общин используют и в других странах. Например, в испанском регионе Эстремадура цифровым кочевникам предлагают гранты до 15 000 евро при условии переезда не менее двух лет.

В швейцарском городе Альбинен семьям выплачивают по 25 000 франков на взрослого и 10 000 на ребенка, однако участники должны приобрести недвижимость и прожить в селе 10 лет. Также Япония выплачивает до 3 миллионов иен за переезд из Токио в сельские районы для стимулирования регионального развития.

