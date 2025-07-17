В одной из стран ввели штрафы за внешний вид: что нужно знать туристам

В одной из стран ввели штрафы за внешний вид / © Unsplash

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Испания, популярное направление среди миллионов туристов, в том числе украинцев. В этом году эта страна ввела более жесткие правила, которые могут обернуться значительными штрафами для отдыхающих. Путешественников призывают тщательно соблюдать местный дресс-код, чтобы избежать неприятностей.

Об этом пишет Daily Mail.

Что запрещено в Испании?

Туристов, которые посещают испанские курорты, предупредили: прогулки в купальниках вне пляжа не только считаются непристойными, но и являются незаконными. Это касается появления на улице только в бикини или купальных шортах. евро.

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Местные власти ввели эти нормы с началом летнего сезона для поддержания общественного порядка.

Кроме того, путешественников предостерегают от ношения паранджи или другой закрывающей лицо одежды в официальных зданиях.

Напомним, канадский турист Джон Гудвин на прогулке у развалин замка Тинтагель, места, связанного с легендой о рождении короля Артура, нашел старинный череп с единственным изогнутым рогом, возмутившим воображение и вызывающим ассоциации с мифическими единорогами.