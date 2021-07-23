В отпуск к Эйфелевой башни: украинцы снова могут путешествовать во Францию

В отпуск к Эйфелевой башни: украинцы снова могут путешествовать во Францию

На въезде во Францию украинцы должны показать свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест.

Франция официально открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда из-за коронавирус все же надо соблюдать несколько условий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыл въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", — написал Кулеба.

В частности, на въезде во Францию украинцы должны показать свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест. На сайте МИД добавили, что вакцинация должна быть проведена одним из препаратов: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19.

Если нет вакцинации, можно въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

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