В отпуск к Эйфелевой башни: украинцы снова могут путешествовать во Францию

На въезде во Францию украинцы должны показать свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест.
Франция официально открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда из-за коронавирус все же надо соблюдать несколько условий.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыл въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", — написал Кулеба.
В частности, на въезде во Францию украинцы должны показать свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест. На сайте МИД добавили, что вакцинация должна быть проведена одним из препаратов: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.
Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19.
Если нет вакцинации, можно въехать во Францию при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.
Читайте также:
- Швеция с 26 июля откроет свои границы для украинских туристов
- Словакия открылась для украинских туристов, но есть условия: детали
- Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев
- Эстония, Латвия и Литва, открыли границы для всех украинских туристов
- Бельгия открыла границы для украинских туристов