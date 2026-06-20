В Польше будут по-новому проверять часть беженцев: что нужно знать украинцам

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В Польше заработала новая система Eurodac. Ею будут проверять беженцев из Украины, которые хотят получить в Польше временную защиту. Польские правоохранительные органы и пограничная служба ужесточили контроль за безопасностью страны. Что изменится для украинцев — рассказываем подробно.

Об этом сообщает InPoland.

В Польше ужесточили проверки беженцев: что нужно знать украинцам

Обновленная система идентификации Eurodac — это платформа с новым поколением баз данных, предназначенных для регистрации биометрических данных иностранцев.

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В учет базы попадают лица, которые просят о предоставлении убежища, задержаны во время нелегального пересечения границ Евросоюза или находятся в странах ЕС без законных оснований.

Для анализа и сравнения система собирает отпечатки пальцев и цифровые изображения лица. Параллельно фиксируются буквенно-цифровые данные, в частности, номера паспортов и информация о проездных документах.

Для более точной верификации и повышения уровня безопасности биометрический контроль теперь распространяется и на детей в возрасте от 6 лет.

«Запуск системы означает лучшее сотрудничество между службами, более эффективные меры по противодействию нелегальной миграции и дальнейшее усиление защиты границ», — рассказал заместитель министра внутренних дел Томаш Шиманский.

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Теперь иностранцам станет труднее хитрить и подавать просьбы об убежище сразу в нескольких странах ЕС.

Пограничники могут мгновенно проверить, не обращался ли задержанный за защитой где-то в другом месте и не ловили ли его раньше на нарушении границы. Теперь Польша будет сразу видеть, какая страна должна заниматься мигрантом.

Обновленная Eurodac также помогает отслеживать движение мигрантов внутри Евросоюза — даже тех, кто вообще не подавал заявлений о беженстве. Так, правоохранителям облегчили борьбу с нелегальной миграцией, международной преступностью и терроризмом.

Благодаря доступу к базе полиции будет гораздо проще устанавливать личности правонарушителей или их жертв, а также вовремя выявлять тех, кто угрожает общественной безопасности.

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Правила для украинцев в Польше — последние новости:

Напомним, Министерство инфраструктуры Польши разрабатывает законопроект, который ужесточает правила получения лицензий на пассажирские перевозки для водителей такси из стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ.

Главное нововведение обяжет иностранцев предоставлять справку о несудимости не только из Польши, но и из страны происхождения, поскольку через европейскую систему ECRIS польские органы не имеют доступа к данным граждан третьих стран.

Кроме того, документ направлен на борьбу с теневыми схемами: планируется ограничить передачу или использование копий лицензий другими компаниями, чтобы перевозчики, лишившиеся разрешения, не могли продолжать деятельность через сторонние фирмы.

Также в Польше приостановили работу над проектом, который должен был облегчить и ускорить трудоустройство иностранцев, в частности украинцев, в дефицитных отраслях. В список входило более 300 профессий из сфер здравоохранения, транспорта, логистики, строительства, промышленности.

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Министерство труда объяснило это решение ростом безработицы, хотя по плану перечень востребованных специальностей должен был быть опубликован уже летом. Однако польские эксперты и работодатели критикуют такой шаг, и говорят, что инструменты для выявления дефицита кадров сейчас нужны еще больше.

Компании годами не могут найти квалифицированных работников из-за несоответствия компетенций и географических факторов.

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