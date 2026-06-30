В Польше мужчина напал на украинку и стрелял в нее

Нападение на украинку в Польше / © pixabay.com

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В польском городе Лодзь полиция разыскивает мужчину, который напал на гражданку Украины, а затем начал в нее стрелять. Инцидент получил огласку после того, как знакомая пострадавшей опубликовала видео с ее рассказом в социальных сетях.

Об этом сообщает Inpoland.

В Польше мужчина напал на украинку и начал в нее стрелять

Событие произошло 19 мая на мосту Домбровского. По словам потерпевшей, она шла на работу, когда к ней приблизился незнакомец и начал прикасаться к ее груди. Мужчина прижал женщину к краю моста, из-за чего она испугалась, что ее могут сбросить вниз. Через некоторое время нападавший отпустил жертву.

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Находясь в шоковом состоянии, украинка решила последовать за мужчиной, выкрикивая в его адрес оскорбительные слова. Когда они добрались до безлюдного места, преследуемый достал пистолет и с расстояния 6–7 метров открыл огонь.

Женщина начала убегать. По ее словам, нападающий выстрелил около 8 раз. Украинка сообщила о ранении рук.

Пострадавшая уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она рассказала, что сперва колебалась из-за страха депортации за преследование нападающего.

Украинка добавила, что польские работники полиции отнеслись к ней с пониманием — оперативно приняли заявление, выехали на место происшествия и провели необходимые экспертизы.

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Польская полиция пытается установить личность нападающего и привлечь его к ответственности.

Распространение антиукраинских настроений в Польше

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о существенном росте антиукраинских настроений и ксенофобии в Польше. По его словам, из разных польских регионов поступает много информации о нападениях на украинцев, их унижении и буллинге детей в школах, что уже представляет угрозу для их жизни.

Министр подчеркнул, что сейчас очень важно отложить эмоции в сторону. Несмотря на нынешние трудности, Украина и Польша имеют положительный опыт, и для преодоления ненависти необходима политическая воля обеих сторон. Сибига заверил, что Украина готова к честному и равноправному диалогу, а ее роль из-за полномасштабной войны растет, поэтому она больше не должна никому ничего доказывать.

В заключение глава МИД отметил, что Украина высоко ценит всю оказанную помощь и отношения с польскими друзьями. Он выразил уверенность, что странам удастся найти точки взаимного соприкосновения и справиться с существующими проблемами благодаря совместной работе.

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