В Польше у украинцев массово забирают выплаты даже без предупреждения

Украинцы в Польше теряют выплаты на детей / © Unsplash

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В Польше граждане Украины столкнулись с массовой приостановкой ежемесячного пособия на детей «800+». В социальных сетях родители пишут о получении официальных уведомлений от Учреждения социального страхования (ZUS) о прекращении ранее назначенных выплат.

Об этом пишет InPoland.

Украинцы в Польше начали терять выплату «800+»

Согласно информации, распространяемой украинцами в комментариях, ведомство объясняет свои решения выявленными несоответствиями в реестрах Пограничной службы Польши.

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В частности, речь идет о разногласиях в данных по дате и факту пересечения государственной границы. В то же время, в письмах от ZUS отмечается, что начисление средств возобновят сразу после урегулирования информационных противоречий с пограничным ведомством.

Подобные сообщения получают даже родители, чьи дети родились на территории Польши, имеют статус UKR и ни разу не выезжали за пределы страны.

Для решения проблемы гражданам рекомендуют обращаться прямо в органы соцстрахования. По словам тех, кто уже консультировался в ZUS, заявителям советуют подать заявление в произвольной форме с подтверждением, что ребенок постоянно находился в Польше, и добавить его в основной пакет документов на программу «800+».

Вместе с тем среди получателей помощи распространяется предположение о техническом сбое в системе, из-за которого рассылка писем происходит в автоматическом режиме. В самом ZUS уверяют, что уже работают над выяснением причин ситуации.

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Украинцы в Польше: последние новости

Напомним, с 1 января 2027 года в Польше вступят в силу новые правила медицинской оценки для лиц, претендующих на пенсии по инвалидности и другие выплаты от Учреждения социального страхования (ZUS).

Для проверки состояния здоровья заявителей ZUS сможет направлять их на осмотр к медицинскому эксперту, врачу-консультанту или психологу, а также на дополнительную диагностику или даже обследование в больнице. Если человек не может передвигаться, осмотр будет проведен по месту его пребывания.

В случае пропуска назначенного осмотра у заявителя будет 7 дней, чтобы предоставить уважительную причину и запросить новую дату. Игнорирование вызовов без объяснений повлияет на рассмотрение заявления и назначение выплат.

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