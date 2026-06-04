В Польше ввели новые правила относительно жилья для иностранцев: что стоит знать украинцам

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Правительство Польши утвердило новые правила на покупку жилья для иностранцев. Поскольку в Польше живут несколько миллионов украинцев, правила будут касаться и их, в частности. Позволят ли украинцам покупать жилье в Польше и что нужно знать?

Больше об этом рассказали Inpoland.

В Польше будут введены новые правила на покупку жилья: что нужно знать украинцам

Польша решила цифровизировать контроль покупки недвижимости иностранцами. Кабинет Министров Польши принял законопроект, который меняет правила оформления сделок с недвижимостью для иностранцев. Нововведения должны упростить проверки и навести порядок в учете, сообщил представитель правительства Адам Шляпка.

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Главное нововведение — полная цифровизация процесса. Нотариусы будут обязаны передавать документы в Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) исключительно в электронном виде через специальную IТ-систему CREWAN.

Это касается соглашений о покупке жилья и земли, а также долей и акций в компаниях, которые владеют имуществом или имеют право на его постоянное пользование.

Потребность в реформе возникла из-за того, что сейчас нотариусы отправляют бумажные копии актов почтой в течение 7 дней после подписания. Поэтому МВД регулярно фиксирует задержки.

Опоздание документов портит точность государственных реестров и подвергает сомнению надежность юридических операций.

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Электронный формат должен устранить бумажную бюрократию, ускорить обмен данными и позволить государству более эффективно контролировать рынок.

Правила для украинцев в Польше — последние новости:

Напомним, что посольство Украины в Польше призвало украинских беженцев со статусом PESEL UKR немедленно обновить свои данные в польских реестрах. Это необходимо сделать гражданам, получавшим PESEL на основании внутренних документов или загранпаспорта, который уже утратил силу, а также тем, кто позже оформил новый паспорт или изменил персональные данные (например, фамилию).

Изменения касаются и детей, которые получили новый документ или ранее регистрировались без загранпаспорта.

Для актуализации информации необходимо обратиться в местный орган гмины и предоставить действующий загранпаспорт. При необходимости у вас могут взять отпечатки пальцев. Тем, кто вообще не имеет загранпаспорта, нужно срочно его оформить.

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Обновить данные в реестре нужно до 31 августа 2026 года. Игнорирование этого требования может привести к потере статуса PESEL UKR, что лишит украинцев прав на легальное проживание, работу и другие преимущества временной защиты в Польше.

Кроме всего, украинцы в Польше получили возможность сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая опция уже доступна в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Белостоке, Тарнове, Ольштыне и других городах.

В то же время практический экзамен продолжает проводиться на польском, но кандидаты имеют право пригласить переводчика.

Чтобы получить удостоверение, иностранец должен достичь соответствующего возраста и подтвердить проживание в Польше не менее 185 дней. Процедура оформления начинается с создания профиля кандидата в водители по месту жительства, для чего нужно пройти медосмотр и предоставить пакет документов.

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После этого можно записываться в автошколу или готовиться к теории самостоятельно, проходя только практику.

После успешной сдачи обоих экзаменов необходимо уплатить сбор за выдачу документа в размере 100 злотых. Обычно водительское удостоверение изготавливают в течение девяти рабочих дней, а отслеживать статус его готовности можно онлайн через систему info-car.pl.

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