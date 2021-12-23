Категория
Туризм
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Ryanair предупредили пассажиров о временной отмене почти 20 рейсов из Украины: список

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Ryanair предупредили пассажиров о временной отмене почти 20 рейсов из Украины: список

pixabay.com

Людей просят следить за обновлениями.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил о временном прекращении некоторых рейсов от Украины. Ограничения будут действовать в январе 2022 года.

Об этом информирует авиакомпания в Telegram.

Как отмечают, в целом отменено 17 авиарейсов. В перечне рейсы преимущественно в польские и итальянские города. Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года:

Список отмененных рейсов Ryanair от Украины:

  • Киев – Быдгощ с 10 по 31 января
  • Киев – Мальта с 10 по 31 января
  • Львов – Бари с 10 по 31 января
  • Львов – Палермо с 10 по 31 января
  • Львов – Пиза с 10 по 31 января
  • Львов – Турин с 10 по 31 января
  • Львов – Манчестер с 10 по 31 января
  • Львов – Братислава с 10 по 31 января
  • Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января
  • Харьков – Варшава с 6 по 31 января
  • Харьков – Краков от 6 до 31 января
  • Харьков – Познань с 6 по 31 января
  • Харьков – Будапешт с 6 по 31 января
  • Харьков – Милан с 6 по 31 января
  • Одесса – Катовице с 10 по 31 января
  • Одесса – Болонья с 10 по 31 января
  • Одесса – Барселона с 10 по 31 января

Пассажиров предупредили, что в расписании возможны изменения, поэтому людей призывают следить за последними новостями компании.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новые требования для въезда: на границе с Польшей образовались длинные очереди | Новости Украины

Новые требования для въезда: на границе с Польшей образовались длинные очереди | Новости Украины
Следующая публикация