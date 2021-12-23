В Ryanair предупредили пассажиров о временной отмене почти 20 рейсов из Украины: список

Людей просят следить за обновлениями.
Крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил о временном прекращении некоторых рейсов от Украины. Ограничения будут действовать в январе 2022 года.
Об этом информирует авиакомпания в Telegram.
Как отмечают, в целом отменено 17 авиарейсов. В перечне рейсы преимущественно в польские и итальянские города. Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года:
Список отмененных рейсов Ryanair от Украины:
- Киев – Быдгощ с 10 по 31 января
- Киев – Мальта с 10 по 31 января
- Львов – Бари с 10 по 31 января
- Львов – Палермо с 10 по 31 января
- Львов – Пиза с 10 по 31 января
- Львов – Турин с 10 по 31 января
- Львов – Манчестер с 10 по 31 января
- Львов – Братислава с 10 по 31 января
- Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января
- Харьков – Варшава с 6 по 31 января
- Харьков – Краков от 6 до 31 января
- Харьков – Познань с 6 по 31 января
- Харьков – Будапешт с 6 по 31 января
- Харьков – Милан с 6 по 31 января
- Одесса – Катовице с 10 по 31 января
- Одесса – Болонья с 10 по 31 января
- Одесса – Барселона с 10 по 31 января
Пассажиров предупредили, что в расписании возможны изменения, поэтому людей призывают следить за последними новостями компании.
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