В Ryanair предупредили пассажиров о временной отмене почти 20 рейсов из Украины: список

В Ryanair предупредили пассажиров о временной отмене почти 20 рейсов из Украины: список

Людей просят следить за обновлениями.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил о временном прекращении некоторых рейсов от Украины. Ограничения будут действовать в январе 2022 года.

Об этом информирует авиакомпания в Telegram.

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Как отмечают, в целом отменено 17 авиарейсов. В перечне рейсы преимущественно в польские и итальянские города. Ограничения будут действовать с 10 по 31 января 2022 года:

Список отмененных рейсов Ryanair от Украины:

Киев – Быдгощ с 10 по 31 января

Киев – Мальта с 10 по 31 января

Львов – Бари с 10 по 31 января

Львов – Палермо с 10 по 31 января

Львов – Пиза с 10 по 31 января

Львов – Турин с 10 по 31 января

Львов – Манчестер с 10 по 31 января

Львов – Братислава с 10 по 31 января

Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января

Харьков – Варшава с 6 по 31 января

Харьков – Краков от 6 до 31 января

Харьков – Познань с 6 по 31 января

Харьков – Будапешт с 6 по 31 января

Харьков – Милан с 6 по 31 января

Одесса – Катовице с 10 по 31 января

Одесса – Болонья с 10 по 31 января

Одесса – Барселона с 10 по 31 января

Пассажиров предупредили, что в расписании возможны изменения, поэтому людей призывают следить за последними новостями компании.

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