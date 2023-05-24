В Таиланде открыли гигантские золотые статуи вагины и пениса - фото

В Таиланде, славящемся своими храмами и скульптурами, открыли огромные золоченые статуи вагины и пениса.

Об этом сообщает nypost.com.

Буддийская монахиня, известная как Мать Брахмин, построила статую, чтобы женщины могли увеличить свою плодовитость и "состояние", а также искупить "греховные" действия, такие как аборт.

"Мы проводим здесь церемонии, чтобы предоставить лекарство от несчастий", — рассказал Viral Press Наовараткотчапорн Симетавонг о неортодоксальном месте в буддийском храме в провинции Накхонратчасима.

На соответствующих кадрах видна золотая вагина высотой 120 см, окруженная восемью вульвами меньшего размера.

Статуя вагины в Таиланде / Фото: ViralPress

Между тем скульптуру плодородия охраняет каменная змея с семью головами, сидящей под соседним манговым деревом.

Тайцы также установили соответствующий золотой пенис, окруженный восемью меньшими фаллосами.

Статуя пениса в Таиланде / Фото: ViralPress

Популярность этого места поклонения резко возросла: люди совершают паломничества со всего мира, чтобы молиться об удаче, плодородии, красоте и помощи.

"Я считаю, что мы должны уважать гениталии, потому что они являются источником жизни и изобилия в мире", — заявила Мать Брахмин. "В этом нет ничего удивительного или необычного".

Женщина получила одобрение дерзкой статуи от власти, которая осмотрела ее 22 мая, чтобы убедиться, что она не нарушала никаких религиозных табу в преимущественно буддийском округе.

Мать Брахмин / Фото: ViralPress

"Мы хотим, чтобы святыня соответствовала моральным нормам", — заявил глава местного совета Канатчон Сиджароен, руководивший смотром. "Мы приказали им убрать знаки, которые могут быть пошлыми".

Он добавил, что им также пришлось переместить большую буддийскую статую, расположенную между скульптурами полового члена и вагины, потому что было неважно располагать ее так близко к "гениталиям".

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