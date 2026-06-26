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В Украине это обошлось бы не менее 14 тысяч гривен, а в Германии — сделали за 0 евро. Украинская беженка, живущая в Германии, удивила тем, что бесплатно получила медицинские услуги по стоматологии и ортодонтии.

Больше об этом она рассказала в Instagram.

Украинка рассказала о бесплатных медицинских услугах в Германии

Девушка, которую зовут Карина и которая живет в Германии, рассказала, что получила стоматологические и ортодонтические услуги бесплатно. В частности, в Украине на это пришлось бы потратить не менее 14 тысяч гривен.

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«В Украине я заплатила бы за это 14 000 грн, в Германии я заплатила ноль. Сегодня я была на примерке капы у стоматолога в Германии и решила посчитать, сколько все процедуры, которые мне для этого понадобились, стоили бы в Украине», — рассказывает беженка.

Консультация стоматолога обошлась бы в среднем 800–1000 грн. Панорамный рентген челюсти еще примерно 1000 грн. Слепок зубов стоил бы 1500–2000 грн., а индивидуальная капа для сна — еще 5000–10000 грн.

«В итоге выходит от 9 000 до 14 000 всего. В Германии же консультацию, рентген, слепок и изготовление капы и сегодняшнюю примерку в моем случае полностью покрывает медицинское страхование», — рассказывает девушка.

Фактически, девушка заплатила 0 евро. Она делится, что хорошего стоматолога в Германии найти нелегко, но реально.

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Стоит знать, что страховка не является бесплатной. За нее нужно платить ежемесячные взносы. Обычно их вычитают с вашей зарплаты. Общая сумма страхования зависит от дохода.

Получить бесплатное государственное страхование могут только малообеспеченные семьи, некоторые категории беженцев, а также те, кто получает определенные виды социальной помощи.

Украинцы в Германии — последние новости:

Напомним, что блогер поделилась своими наблюдениями о жизни в Германии после двух лет проживания в стране. Девушка призналась, что после украинского сервиса и ассортимента некоторые местные торговые привычки в супермаркетах до сих пор вызывают у нее удивление и к ним трудно адаптироваться.

В частности, украинку удивило, что куриные яйца в магазинах хранятся на обычных полках, а не в холодильниках. Кроме того, свежий торт купить день в день практически невозможно, поскольку большинство из них продается замороженными и требует времени на размораживание.

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В то же время, девушка обратила внимание на особую культуру биопродуктов в Германии. По ее словам, многие такие овощи и фрукты действительно напоминают домашние продукты из огорода. Но высокая цена на них не всегда гарантирует хорошее качество.

А еще в Германии действуют строгие правила пользования дачными участками, которые существенно отличаются от украинских. По словам украинской беженки Людмилы Русиной, площадь дачного домика не должна превышать 24 квадратных метра, а по закону он не может быть пригоден для постоянного проживания.

Длительная ночевка на даче запрещена и наказывается штрафом или выселением, поскольку земля арендованная, а не собственная. Большинство таких участков расположены на неудобных клочках земли вдоль дорог или железнодорожных путей, а комфорт на них минимальный. На немецких дачах часто нет канализации, могут быть запрещены стационарные туалеты и высокие заборы.

Кроме того, в садовых кооперативах жестко регулируется уровень шума. Проводить громкие работы или косить траву строго-настрого запрещено ночью, в воскресенье, праздничные дни, а также в дневной перерыв с 13:00 до 15:00.

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