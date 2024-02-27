Вкусные сувениры и перекус в дорогу: какую еду можно брать с собой в самолет

Путешественникам, собравшимся лететь на самолете, следует знать, что правила безопасности на авиатранспорте запрещают перевозить некоторые продукты питания или ограничивают разрешенное количество.

Чтобы перекусить в аэропорту, прежде чем сесть в самолет, обычно придется выложить кругленькую сумму, потому что цены там существенно выше, чем в обычных кафе и магазинах. Поэтому в целях экономии путешественники часто пытаются взять с собой еду в дорогу или везут домой вкусные напоминания о путешествии.

О том, какие продукты без проблем пройдут через сканеры безопасности в аэропорту, а что стоит оставить дома, рассказало издание The Sun.

Какую еду брать в самолет – разрешенные и запрещенные продукты

Если служба безопасности решит, что вы пытаетесь провести опасные или запрещенные предметы, их конфискуют. К тому же это приведет к потере времени, задержкам и стрессу. Поэтому перед поездкой следует убедиться, что ваш багаж соответствует правилам.

В ручной клади в самолет можно проносить:

печенье и сэндвичи;

фрукты и овощи;

твердые сыры;

другие твердые продукты питания, не запрещенные таможенными правилами страны назначения.

Ограничения прежде всего относятся к так называемым жидким продуктам, к которым относятся не только напитки, а именно:

банки с джемом, сиропом, медом или соусами;

консервы, содержащие любое количество жидкости (например, рыбные консервы или маслины);

йогурты;

супы.

По правилам авиаперевозок все жидкие продукты должны быть в контейнерах объемом не более 100 мл, а общее их количество не может превышать одного литра жидкости. Дополнительно все контейнеры нужно положить в отдельный прозрачный герметичный пакет и во время проверки багажа держать его в руках.

В этот же пакет необходимо поместить и шоколадные конфеты с жидкой начинкой, но их объем при проверке учитываться не будет.

Еще один момент, который следует учитывать – насколько ваша любимая еда может помешать комфортному пребыванию на борту других пассажиров. Так что слишком ароматные продукты (например, мягкие сыры с плесенью или еду с большим количеством пряностей) лучше сдать в багаж.

Перевозка еды в самолете – исключения из правил

Если у пассажира есть медицинские или диетические потребности, требующие перевозки большего объема жидкости, служба безопасности может сделать исключение из правил. Но для подтверждения такой необходимости придется предоставить соответствующие документы, например медицинское заключение или рецепт врача. Чтобы перелет прошел без лишних хлопот, следует уточнить возможность перевозки необходимых продуктов в справочной службе аэропорта заранее.

Еще одно исключение во время авиаперевозок делается для детей младше двух лет. Родители могут брать для них детское питание в полном необходимом объеме, но все продукты для ребенка должны быть упакованы в отдельную сумку.

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