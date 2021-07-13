Во Франции сообщили, какие вакцин от COVID-19 признают в стране: есть ли они в Украине

Во Франции сообщили, какие вакцин от COVID-19 признают в стране: есть ли они в Украине

Украина использует из применяемых во Франции только две.

Франция пока не рассматривает возможность признания вакцин, которые не используются на территории страны. Но Париж приветствует активный диалог Украины с Еврокомиссией о признании украинских сертификатов о вакцинации в ЕС.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с главой МИД Франции Клеманом Боном, сообщает "Урядовий портал".

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Так, Ольга Стефанишина отметила, что Украина заинтересована в возможностях дополнительных поставок вакцины. В свою очередь, Клеман Бон поприветствовал активный диалог Украины с Еврокомиссией о признании украинских сертификатов о вакцинации в ЕС.

В то же время глава МИД Франции подчеркнул, что Париж пока не рассматривает вопрос признания вакцин, которые не используются на территории стране. Также Франция сохраняет право устанавливать на национальном уровне ограничения на въезд из стран, которые имеют высокий уровень заболеваемости.

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Отметим, что во Франции одобрены такие вакцины от COVID-19:

Johnson & Johnson (недавно зашла в Украину)

Moderna (Украина ждет на поставку)

Oxford/AstraZeneca (ею вакцинируют украинский)

Pfizer/BioNTech (ею вакцинируют украинский)

Отдельно Стефанишина отметила, что Украина твердо настроена продолжать путь реформ и выполнения законодательства ЕС для углубления интеграции, в частности постепенное присоединение к внутреннему рынку ЕС. Она также выразила надежду на поддержку Франции в европейских стремлениях Украины. Как сообщалось, для украинцев, которые получили прививки двумя дозами китайской вакцины CoronaVac и сертификат о вакцинации, открыт ряд стран. Напомним, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира. ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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